Hochtief-Aktie: Diese Aufgaben stehen jetzt an

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Damit dringen die Bullen bis an den kurzfristigen Abwärtstrend vor. Er wurde im Anschluss an das Hoch vom 5. Januar bei 73,78 Euro gestartet. Eine erste Korrekturwelle ließ den Kurs bis zum 12. Januar auf ein Tief bei 69,48 Euro zurückfallen. Es lag knapp unterhalb des 50-Tagedurchschnitts, der dennoch behauptet werden konnte. Gescheitert sind die Bullen allerdings danach am kurzfristigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung