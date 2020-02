Hochtief-Aktie: Der Ausverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

An der Börse geht wegen der Ausbreitung des Corona-Virus und den schon jetzt unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft die Angst um. Anleger trennen sich in Scharen von ihren Anteilen und sorgen so für einen regelrechten Ausverkauf. Kaum eine Aktie kann sich dieser Entwicklung entziehen. Besonders hart trifft es die Aktien, die ohnehin unter Druck stehen wie das Papier von Hochtief.

Seit Mitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung