Hochtief Aktie: Aufholjagd läuft?

Was für eine Aufholjagd! Vorigen Monat notierte die Hochtief Aktie zwischenzeitlich im Bereich von 45 Euro (je nach Börsenplatz) – und aktuell sind es schon wieder rund 72 Euro. Das kann sich sehen lassen. Wer weiß, ob dazu auch die Aktienrückkäufe des Unternehmens beigetragen haben. Am Dienstag gab es dazu Neuigkeiten vom Unternehmen. Und zwar teilte Hochtief da mit, in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



