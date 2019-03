Mit Hochspannung in die fünfte Runde! Gemeinsamer Exposé-Fördertopf von ProSiebenSat.1 TV Deutschland und dem Verband Deutscher Drehbuchautoren sucht 2019 Dark Crime- und Thriller-Formate für SAT.1

Finanztrends Video zu



Berlin/Unterföhring (ots) -ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband DeutscherDrehbuchautoren (VDD) starten die 5. Ausschreibungsrunde für daserfolgreiche, gemeinsame Exposé-Programm. Die Ausschreibungkonzentriert sich in diesem Jahr auf Stoffideen für den BereichThriller und Dark Crime, die erzählerisch sowohl auf packende undpublikumswirksame Weise die Genres bedienen als auch dieMainstream-Ausrichtung der SAT.1-Fiction im Blick behalten.Gesucht werden Ideen für eine Bandbreite an Formaten für dieSAT.1-Primetime, das heißt konkret: Procedural-Serie, horizontaleSerie, Mini-Serie, Event oder Reihenformat.Formate wie Crimedy, Arthouse oder auch Einzel-Movies ohneEventcharakter werden ausdrücklich nicht gewünscht.Teilnahmevoraussetzungen sind weiterhin erste professionelleErfahrungen als Drehbuchautorin oder Drehbuchautor. Ab diesem Jahrermöglicht auch die VDD-Junior-Mitgliedschaft die Teilnahme an derAusschreibung.Ab dem 1. März 2019 können die auf maximal ein bis zwei Seitenausformulierten Ideen für eins der genannten Thriller- oder DarkCrime-Formate an exposefoerderung@drehbuchautoren.de geschicktwerden. Einsendeschluss ist der 06. Mai 2019. Die Ideen werden voneiner vierköpfigen Jury gesichtet und zur Weiterentwicklungempfohlen. Die Bekanntgabe der Jury-Entscheidung ist für Mitte Juni2019 geplant. Die prämierten Autorinnen und Autoren erhalten wie auchin den ersten drei Ausschreibungen jeweils 7.500 Euro in zwei Ratenfür die Erstellung ihres Exposés. Zusätzlich wird für die Gewinnerein Stoffentwicklungs-Workshop mit der Sat.1-Fiction-Redaktionangeboten.Dr. Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik, SVP DeutscheFiction ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / GeschäftsführerSevenPictures Film GmbH. "Wir haben im letzten Jahr gute Erfahrungenmit der Ausrichtung der Exposé-Förderung an den redaktionellenBedürfnissen von P7S1 gemacht. Für uns ist dabei beides entscheidend:das Finden konkreter neuer Projekte für SAT.1 sowie die Vernetzungmit der Autorenschaft. Aus der Ausschreibung 2017/2018 ist einkonkretes Projekt in der Weiterentwicklung. Zugleich haben wirKontakte mit Autorinnen und Autoren reaktivieren oder neu aufbauenkönnen.""Wir freuen uns, dass die neue Fokussierung des Exposé-Fördertopfsauf bis zu zehn Projekte, die in der Weitentwicklung redaktionellstärker begleitet werden, schon nach dem ersten Durchlauf diegewünschte positive Wirkung zeigt.", erläutern VDD-VorstandsmitgliedUwe Petzold und Jan Herchenröder, Geschäftsführer des VDD. "In derjetzigen Form gibt es eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit fürdie Autorinnen und Autoren, über die Exposé-Entwicklung hinaus mitdem Sender zusammenzuarbeiten."ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband DeutscherDrehbuchautoren haben den neu konzipierten Topf in ihren GemeinsamenVergütungsregeln vereinbart. Kernziel des Programms ist weiterhin diegeschützte und finanziell abgesicherte Entwicklung von erstenStoff-Ideen. ProSiebenSat.1 TV Deutschland behält sich dasErstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierung ausgearbeitetenStoffen vor. Kommt es zu keinem Drehbuchvertrag, können die Autorenihre entwickelten Stoffideen frei auf dem Markt anbieten.Ausführliche Informationen zu Teilnahmebedingungen für dieEinreichung finden Sie unter www.drehbuchautoren.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSusanne LangCommunication ProjectsTel: +49 [89] 9507-1183susanne.lang@prosiebensat1.comVerband Deutscher Drehbuchautoren e.V.Jan HerchenröderGeschäftsführungTel. + 49 [30] 25 76 29 71herchenroeder@drehbuchautoren.deOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell