Hochsommer mit Sommerhoch / TELE 5 mit stärkstem August seit Senderbestehen

München (ots) - Hoch geschnellt sind im Sommermonat August nichtnur die hitzigen Temperaturen allerorts, sondern auch dieMarktanteile von TELE 5. Nach dem besten März und dem besten Mai seitSenderbestehen, sorgt auch der August für wohltuende Quotenmomente im2. Halbjahr.Kuratiertes Programm kommt an. Nach einem starken ersten Halbjahrmit durchschnittlich 1,6 Prozent Marktanteil und den bestenJahreswerten in März (durchschnittlich 1,7 Prozent) und Mai(durchschnittlich 1,8 Prozent), legt der August in der zweitenJahreshälfte direkt nach.Zur besten Sendezeit, zwischen 20:00 und 23:00 Uhr entschiedensich durchschnittlich 1,9 Prozent der Zuschauer für TELE 5, in derZeitschiene 20:00 bis 01:00 Uhr sogar rund 2,0 Prozent.Der August kann auch mit Werbeblock-Reichweiten überzeugen.Zwischen 20:00 und 01:00 Uhr haben sich im Schnitt 170.000 Zuschauerlieber mit der Werbung heruntergekühlt, anstatt zum eigenenKühlschrank zu gehen.Drei August-Titel gehören bereits jetzt zu den zehn bestenSpielfilm-Marktanteilen in der Prime und Late-Prime des Jahres.Sommer-Highlights wie "Shark Lake" mit 4,0 Prozent Markanteil undrund insgesamt 510.000 Zuschauern ab 3 Jahren, "Summer Shark Attack"mit 4,2 Prozent Marktanteil und 520.000 Zuschauern ab 3 Jahren undnicht zuletzt "Last Passenger - Zug ins Ungewisse" mit einemMarktanteil von 3,6 Prozent und rund 570.000 Zuschauern ab 3 Jahrenhaben im Hochsommer eiskalt unter Beweis gestellt:Anders ist besser. TELE 5.*Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope; Angaben bezogenauf Zuschauer 30-64 Jahre, sofern nicht anders angegeben.Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de/presse inder TELE 5 Presselounge.TELE 5 auf Facebook: https://facebook.com/tele5.deFür Rückfragen:TELE 5Alina HülskenManagerin KommunikationTel.: +49 (89) 649568-189Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell