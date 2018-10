Essen/Berlin (ots) -Die Hochschule Geisenheim sucht zusammen mit der Stadt und denBürgern Geisenheims nach innovativen Ideen für die Begrünung derStadt. Für diese erfolgreiche Kooperation erhält das Projekt"Grünes Geisenheim - Lebendige Perspektiven für unsereHochschulstadt" die Auszeichnung Hochschulperle des Monats Oktoberdes Stifterverbandes.Wie sieht Ihre Hochschulstadt der Zukunft aus? Das ist dieLeitfrage zu Beginn des Projekts "Grünes Geisenheim - LebendigePerspektiven für unsere Hochschulstadt", einer Kooperation vonHochschule und der Stadt Geisenheim. Ziel ist es, öffentliche Räumeund Grünflächen so zu gestalten, dass die Attraktivität derhessischen Hochschulstadt weiter gesteigert und das Stadtklimaverbessert wird - zum Wohle der Anwohner, Studierenden,Gewerbetreibenden und Besucher. Im Rahmen der Hochschul-Veranstaltung"Open Campus" sowie in einem öffentlichen Workshop konnten Bewohnerund Bewohnerinnen aller Altersgruppen, Hochschulangehörige sowieVertreter der lokalen Verwaltung, Wirtschaft und Politik ihreVisionen und Impulse für die Zukunft Geisenheims miteinbringen.Hieraus werden Maßnahmen entwickelt, um das Prädikat "Hochschulstadt"zukünftig auch zu leben. Die Hochschule unterstützt das Projekt dabeimit wissenschaftlichen Untersuchungen."Das Projekt 'Grünes Geisenheim' ist ein sehr gutes Beispieldafür, wie es gelingen kann, Wissenschaft und Praxis zu verbinden undBürger für Fragen ökologischer Stadtentwicklung zu begeistern", sodie Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die Hochschulperledes Monats Oktober nach Geisenheim zu vergeben.Weitere Informationen unter:www.hs-geisenheim.de/gruenesgeisenheim/Was ist eine 'Hochschulperle'?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. JedenMonat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus denMonatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperledes Jahres gekürt.Mehr Info: www.hochschulperle.dePressekontakt Stifterverband:Nina KollasT 030 322982-305nina.kollas@stifterverband.dePressekontakt "Grünes Geisenheim":Stephanie Braun-FischerT 06722 502-533stephanie.braun-fischer@hs-gm.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell