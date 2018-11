Hochschulperle November für Utopie-Konferenz der Leuphana Universität Lüneburg

Essen/Berlin (ots) - Zusammen mit dem Philosophen Richard DavidPrecht hat die Leuphana Universität Lüneburg im August 2018Studierende und Bürger zur Utopie-Konferenz geladen, um sich überIdeen für die Gesellschaft von morgen auszutauschen. Für diesesinnovative Format erhält die Utopie-Konferenz die AuszeichnungHochschulperle des Monats November des Stifterverbandes.Wie wollen wir übermorgen zusammenleben? Das fragten sich derPhilosoph Richard David Precht und die Leuphana Universität Lüneburgund luden zur Utopie-Konferenz ein: 300 Studierende und 300engagierte Bürger aus der ganzen Bundesrepublik waren aufgerufen,ihre Ideen für 2025 in konkrete Utopie-Entwürfe zu übersetzen."Die Utopie-Konferenz der Leuphana Universität Lüneburg ist einwahrhaft visionäres Beispiel für mehr Dialog zwischen Wissenschaftund Gesellschaft", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung,die Hochschulperle November nach Lüneburg zu vergeben. "Die LeuphanaUniversität Lüneburg zeigt, wie Bürger auf Augenhöhe mitWissenschaftlern in Kontakt kommen und ihre Anregungen für dieweitere Uni-Arbeit fruchtbar gemacht werden."Über drei Tage hinweg schmiedeten die Teilnehmer Entwürfe für guteOrte des Zusammenlebens. "Verglichen mit dem was jetzt auf dieGesellschaft zukommt, war die 68er Studentenbewegung nur eineVeränderung der Benutzeroberfläche der Bundesrepublik", so derGastgeber der Utopie-Konferenz Precht. "Jetzt geht es darum, tief indas Räderwerk der Gesellschaft einzugreifen." 2019 soll es eineFortsetzung der Utopie-Konferenz in Lüneburg geben.Weitere Informationen unter: www.leuphana.de/utopie-konferenz.htmlWas ist eine 'Hochschulperle'?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. JedenMonat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus denMonatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperledes Jahres gekürt.www.hochschulperle.dePressekontakt:Nina KollasStifterverbandT 030 322982-305nina.kollas@stifterverband.deHenning ZühlsdorffPressesprecherLeuphana Universität LüneburgT 04131 677-1007henning.zuehlsdorff@leuphana.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell