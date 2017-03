Hochschulperle des Monats für Kasseler Fellowship-Programm

Essen (ots) - Der Stifterverband zeichnet die KasselerPostdoc-UNIKAT-Fellowships mit der Hochschulperle des Monats Märzaus. Sie unterstützen Nachwuchswissenschaftler nach der Promotion beianwendungsorientierter Forschung.Kooperation wird bei diesen Fellowships groß geschrieben. Denn zumeinen basiert das Förderprogramm selbst auf der Zusammenarbeit derUniversität Kassel mit der B. Braun Melsungen AG, einem hessischenHersteller von Pharma- und Medizinprodukten. Zum anderen sollen dieaus den Postdoc-UNIKAT-Fellowships gewonnenen Forschungsergebnisseselbst Grundlage für Kooperationen mit Unternehmen oderOrganisationen, für Start-ups oder Vermarktungsaktivitäten sein.Die durch die Fellowships geförderten Projekte drehen sich umtechnische, soziale, ökologische oder auch kulturelle Innovationen.Sie sollen in konkrete Produkt-, Service- oder Geschäftskonzeptemünden. Die Förderung umfasst eine Vollzeitstelle für den Zeitraumvon zwölf Monaten sowie 5.000 Euro für Sachmittel. Bewerben könnensich Absolventen der Universität Kassel, die ihre Dissertationbereits abgeschlossen haben. Diese spezielle Form eines Stipendiumswurde erstmals 2015 ausgeschrieben. Das Fellowship wird einmal proJahr für herausragende anwendungsbezogene Forschung vergeben.Die B. Braun Melsungen AG hat damit ihre strategische Kooperationmit der Hochschule ausgeweitet. Sie unterstützt denwissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität Kassel bereits seit1989 im Rahmen des Otto-Braun-Fonds mit Promotionsstipendien undStipendien für künstlerische Abschlussarbeiten."Für uns als Unternehmen ist der Wissenstransfer von derWissenschaft in die Industrie besonders wichtig", macht B.Braun-Vorstandsvorsitzender Heinz-Walter Große deutlich. "DieKasseler Postdoc-UNIKAT-Fellowships sind für uns eine Möglichkeit,Grundlagenforschung mit Praxisanwendung innovativ zu verknüpfen unddie Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Regionerfolgreich zu unterstützen", so Große weiter.Für die Jury des Stifterverbandes sind diePostdoc-UNIKAT-Fellowships ein attraktives Transferinstrument, das esjungen Wissenschaftlern ermöglicht, an der Schnittstelle zwischenGrundlage und Anwendung zu forschen. Positiv fiel den Juroren auf,dass der Innovationsbegriff weit gefasst ist, ebenso die leichteÜbertragbarkeit des Förderprinzips an andere Hochschulen: "Einegelungene Kooperation über Köpfe."Website zum Projekt: www.uni-kassel.de/go/unikat-fellowshipHochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die aneiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. DerStifterverband möchte 2017 die vielfältigen und innovativenSchnittstellen von Hochschulen zu gesellschaftlichen Partnernsichtbar werden lassen. Jeden Monat stellt er eine Hochschulperlevor, die einen Beitrag zur Kultur einer "kooperativen Hochschule"leistet. Aus den Monatsperlen wird Anfang 2018 per Abstimmung dieHochschulperle des Jahres gekürt. www.hochschulperle.dePressekontakt:Peggy GroßStifterverbandT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deIsabelle SchulzeUniversität KasselGraduiertenakademieT 0561 804-1968isabelle.schulze@uni-kassel.deOriginal-Content von: Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell