Essen (ots) - Der Stifterverband zeichnet eineStudierenden-Initiative aus, die es Flüchtlingskindern ermöglicht,Natur zu erleben und zugleich ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.Heimisch werden in fremder Umgebung: Für Kinder von Flüchtlingensind auch viele Pflanzen und Tiere in Deutschland andere als dort, wosie herkommen. Im Jahr 2016 haben deshalb Studierende derPädagogischen Hochschule Karlsruhe ein Projekt ins Leben gerufen. Esbringt Mädchen und Jungen aus unterschiedlichen Kulturen einmal proWoche zwei Stunden lang Natur näher und hilft ihnen gleichzeitig,neue Wörter zu lernen.Das vom Stifterverband jetzt mit der Hochschulperle des Monatsausgezeichnete Projekt "Active Nature Time" richtet sich an Kinder imAlter zwischen sechs und zwölf Jahren, die in derLandeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe angekommen sind. In derGruppe erkunden sie gemeinsam nahegelegene Parks, Wälder undGewässer. Die sie betreuenden Studierenden haben eine Reihe vonLernstationen vorbereitet, wo die Kinder spielerisch etwas überBiologie erfahren. Die Herausforderung liegt darin, Wissen ohnegemeinsame Sprachebene zu vermitteln - was aber mithilfe vonBildkarten und dem Benutzen aller Sinne gelingt.Für die Lehramtsstudierenden bietet das Projekt die Chance,pädagogische Praxiserfahrungen an außerschulischen Lernorten zusammeln und Sprachbarrieren zu überwinden. Und für die Kinder aus denGruppenuterkünften bringt das Projekt nicht nur Abwechslung in denAlltag, nebenbei verbessern sich auch ihre Startbedingungen inDeutschland.Diese studentische Initiative sei eine schöne Kombination vonIntegrations- und Bildungsarbeit mit einfachen Mitteln, lobt die Jurydes Stifterverbandes. Kinder in Flüchtlingsheimen müssten häufig nochein Gefühl für die neue Umwelt bekommen. Das gemeinsame Naturerlebniswirke positiv, und die gemeinsamen Unternehmungen fördern sprachlicheund soziale Kompetenzen.Website zum Projekt: http://ots.de/JgvYf9Was ist eine 'Hochschulperle'? Hochschulperlen sind innovative,beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden.Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaumregistriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auchandere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverbandeine Hochschulperle vor. Die Auszeichnung ist undotiert. Aus denMonatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperledes Jahres gekürt. https://www.stifterverband.org/hochschulperle