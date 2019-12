Hochschulgründung in Potsdam auf der Zielgeraden - HMU Health and Medical University Potsdam staatlich anerkannt

Potsdam (ots) - Die HMU Health and Medical University Potsdam hat einenwichtigen Meilenstein ihrer Gründungsgeschichte bewältigt. Die zuständigeWissenschaftsbehörde, das Brandenburgische Ministerium für Wissenschaft,Forschung und Kultur (MWFK), hat der Hochschule nun die staatliche Anerkennungerteilt. Bereits Ende 2018 erhielt die HMU im Rahmen der sogenanntenKonzeptakkreditierung ein positives Votum durch den Deutschen Wissenschaftsrat.Nach Einschätzung des Deutschen Wissenschaftsrats bildet das Konzept der HMUeine hinreichende Grundlage für die Gründung einer Universität, die anerkanntenwissenschaftlichen Maßstäben entspricht. Dieses Votum des DeutschenWissenschaftsrats bildete die Grundlage für den Antrag des Hochschulvorhabensbeim MWFK. Mit der jüngsten Unterzeichnung der staatlichen Anerkennung durch diefrühere Ministerin Martina Münch bestätigt das MWFK, dass die HMU dengesetzlichen Anforderungen des Brandenburgischen Hochschulgesetzes umfänglichgerecht wird.Die HMU Health and Medical University Potsdam ist eine Neugründung dergeschäftsführenden Gesellschafterin der MSH Medical School Hamburg, der MSBMedical School Berlin und der BSP Business School Berlin in derbrandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Damit werden die Forschungs- undAusbildungsaktivitäten der Hochschulgruppe mit mittlerweile über 6.000Studierenden in Hamburg und Berlin um einen weiteren wesentlichen Baustein amrenommierten Wissenschaftsstandort Potsdam ergänzt. Ilona Renken-Olthoff: "DieHMU wird in unserem Hochschulverbund als eigenständige Universität mitangeschlossenen wissenschaftlichen Instituten für Lehre und Forschungintegriert. Mit der staatlichen Anerkennung steht der Aufnahme desStudienbetriebs in Potsdam voraussichtlich zum Wintersemester 2020 nichts mehrim Wege. Dabei setzen wir von Anfang an auch auf Synergien mit denhumanmedizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Studienangeboten unsererHochschulgruppe in Berlin und Hamburg."Mit Gründung der HMU reagiert Ilona Renken-Olthoff auf die Veränderungen imGesundheitswesen, die eine disziplinübergreifende Herangehensweise und dieKooperation der verschiedenen Berufsgruppen erfordern. Im ersten Schritt wirddie HMU mit den fachlichen Schwerpunkten Humanmedizin, Psychologie undGesundheitsökonomie starten. Partner für die Ausbildung in der Humanmedizin istdas Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Die Zusammenarbeit mit dem Klinikumim Rahmen der Konzeptakkreditierung durch den Deutschen Wissenschaftsrat hatsehr gut funktioniert und bildet somit eine sehr gute Basis für die Etablierungdes Studienganges Humanmedizin am Standort Potsdam.Der universitäre Status ermöglicht der HMU aber auch weitereAusbildungsperspektiven im gesundheits- und medizinfachlichen Umfeld.Ilona Renken-Olthoff: "Uns ist wichtig, dass wir die HMU schrittweise undorientiert an den Qualitätsstandards des Deutschen Wissenschaftsrats und derWissenschaftsbehörde des Landes Brandenburg entwickeln. Die Zusammenarbeit mitdem MWFK und der ehemaligen Ministerin Münch war immer sehr konstruktiv und fürmich persönlich auch ausgesprochen ermutigend. Dafür möchte ich mich beim Teamdes MWFK und bei Frau Münch herzlich bedanken. Wir sind guter Dinge, dass auchdie neue Hausleitung des Ministeriums, so wie bisher, die Entwicklung undUmsetzung innovativer und interdisziplinärer Ausbildungs- und Forschungsangeboteam Standort Potsdam unterstützt."Die HMU wird zum 03.01.2020 ihre Arbeit aufnehmen.Pressekontakt:Ilona Renken-OlthoffGeschäftsführerinHMU Health and Medical University Potsdam GmbHVilla Carlshagen | Olympischer Weg 1 | 14471 Potsdamilona.renken-olthoff@health-and-medical-university.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139248/4456162OTS: HMU Health and Medical University PotsdamOriginal-Content von: HMU Health and Medical University Potsdam, übermittelt durch news aktuell