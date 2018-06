Hochschule Ostwestfalen-Lippe unterstützt BMEL-Initiative zur Digitalisierung der Landwirtschaft (FOTO)

Lemgo (ots) -Für Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spielt dasThema Digitalisierung eine zentrale Rolle. Ihr aktuelles Ziel fürDeutschland ist, eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung in derLandwirtschaft einzunehmen. Mittel- und langfristig, so dieMinisterin, könne man mit digitalen Mitteln in der LandwirtschaftRessourcen schonen, die Umwelt schützen und Kosten sparen. Für diesedigitalisierte Landwirtschaft werden hochqualifizierte Fachkräftegebraucht, die den Veränderungsprozess aktiv mitgestalten. DieHochschule Ostwestfalen-Lippe (Hochschule OWL) hat diesen Bedarfbereits erkannt und bietet zum Wintersemester 2018/19 den bundesweitbislang einmaligen Bachelor-Studiengang "Precision Farming" an.Landwirte sind aus Sicht der Ministerin zu "Vorreitern derDigitalisierung" geworden. Der Stall wird per Handy überwacht,Maschinen verrichten autonom ihren Dienst. Die Verzahnung zuErnährungswirtschaft und Lebensmittelhandel nimmt zu. DasBundeslandwirtschaftsministerium hat einen Zwölf-Punkte-Plan"Digitalpolitik Landwirtschaft" entwickelt und will hierfürFinanzmittel bereitstellen. Prof. Jürgen Krahl, Präsident derHochschule OWL sieht durch die aktuelle Initiative des BMEL dieInitiative des Fachbereichs Umweltingenieurwesen und AngewandteInformatik bestätigt, das Studienangebot um spezifische digitaleKompetenzen zu erweitern. "Das Konzept des Studiengangs PrecisionFarming wurde im intensiven Dialog mit Verbänden, Unternehmen undMinisterien entwickelt. Alle Beteiligten fanden die Idee absolut indie Zeit passend und sogar überfällig", erklärt derHochschulpräsident und ergänzt: "Der Landwirt von morgen musswettbewerbsfähig sein und deshalb muss er auch die Komponenten derDigitalisierung und natürlich auch die Verarbeitung und den Umgangmit der Vielzahl von Daten beherrschen."An der Hochschule OWL in Höxter sollen die Studierenden durch einefachübergreifende Vermittlung von Inhalten aus denAgrarwissenschaften, der Informatik, der Mechatronik und denGesellschaftswissenschaften gezielt auf Führungsaufgaben inlandwirtschaftlichen Betrieben, Dienstleistungsunternehmen und beiHerstellern von Agrarmaschinen und -anlagen vorbereitet werden.Wichtiger Bestandteil des Studiums ist ein Praxissemester sowieumfangreiche Anwendungs- und Forschungsprojekte.Wer sich für ein innovatives Studium an der Hochschule OWLinteressiert, kann sich ab sofort in den zulassungsfreien Studiengang"Precision Farming" einschreiben. Die Bewerbungsfrist endet am 15.Juli 2018.Weitere Informationen unter: www.hs-owl.de/precisionfarmingHochschule Ostwestfalen-LippeDie Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist eine staatlicheFachhochschule (FH) und geprägt durch ihre drei Standorte Lemgo,Detmold und Höxter sowie den Studienort Warburg mit insgesamt neunFachbereichen. Über 6.600 Studierende legen hier in über 50praxisnahen Studiengängen den Grundstein für ihre erfolgreicheberufliche Karriere.Jeder Standort hat sein individuelles Profil: Höxter ist einanerkanntes Zentrum für Umweltwissenschaften, an dem ökologischeAspekte in den technischen Studiengängen in Lehre und angewandterForschung eine zentrale Rolle spielen. Dies gilt für den neuen,bundesweit einmaligen Studiengang Precision Farming ebenso wie fürdie etablierten Studiengänge Landschaftsarchitektur oder dasUmweltingenieurwesen.Pressekontakt:Julia WunderlichLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHochschule Ostwestfalen-LippeUniversity of Applied SciencesLiebigstraße 87 - 32657 LemgoTelefon (05261) 702 2510E-Mail: pressestelle@hs-owl.deOriginal-Content von: Hochschule Ostwestfalen-Lippe, übermittelt durch news aktuell