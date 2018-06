Hochschule Fresenius Testsieger bei Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv hat dasDeutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) die Servicequalität unddas Studienangebot privater Hochschulen mit dem SchwerpunktWirtschaft getestet. Die Hochschule Fresenius belegt den erstenPlatz.Testsieger ist die Hochschule Fresenius mit dem Qualitätsurteil"gut". Sowohl beim Service als auch beim Angebot liegt die privateHochschule vorn. Die Mitarbeiter vor Ort beraten die Interessentensehr individuell. Sämtliche Standorte sind mit Bibliothek und Mensaausgestattet. Die Anzahl sowie die Vielfalt der Studiengänge ist hierzudem am größten, so lautet das Urteil des DISQ. Besondersüberzeugten die Studienberater vor Ort. Sie seien nicht nur sehrfreundlich und empathisch, sondern beantworteten Fragen durch ihrgutes Fachwissen korrekt und ausführlich. Zudem nahmen sich dieBerater Zeit für die Interessenten. Gut informiert würden diezukünftigen Studierenden auch auf der Website der Hochschule. Hierfänden sich viele hilfreiche Inhalte, etwa zu den Studiengebührenoder zur Ausstattung."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Denn sie würdigtgenau das, was uns besonders am Herzen liegt: Die individuelleBeratung und Betreuung von Interessenten und Studierenden. Wir wollenjunge Menschen auf ihrem gesamten Karriereweg begleiten - von ihrerEntscheidung bei uns zu studieren, über ihr Studium, bis hin zu ihremBerufsstart und darüber hinaus. So sind viele Absolventinnen undAbsolventen auch nach ihrem Abschluss über unser Alumni-Netzwerk nocheng mit uns verbunden," so Prof. Dr. Stefan Wiedmann, Geschäftsführerder Hochschule Fresenius.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) testeteinsgesamt elf große private Hochschulen. Die Messung derServicequalität erfolgte über je drei verdeckte Vor-Ort-Beratungensowie über je zehn telefonische Beratungen und zehn E-Mail-Anfragen(Mystery-Tests). Zudem wurden die Internetauftritte von je zehngeschulten Testnutzern geprüft und einer detaillierten Inhaltsanalyseunterzogen. Insgesamt flossen 374 Servicekontakte mit den Hochschulenin die Auswertung ein. Darüber hinaus wurden Umfang und Vielfalt desStudienangebots sowie die Vertragsbedingungen analysiert (Datenstand:01.03.2018).Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York gehört mit rund 12.000 Studierendenzu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen inDeutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrere-akkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:www.hs-fresenius.dewww.wir-sind-unsere-Zukunft.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell