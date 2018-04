Hochschulausgaben 2016 auf 52 Milliarden Euro gestiegen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 stiegen die Ausgaben deröffentlichen, kirchlichen und privaten Hochschulen in Deutschland fürLehre, Forschung und Krankenbehandlung auf 52,1 Milliarden Euro. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 4 %mehr als im Jahr 2015 (50,0 Milliarden Euro).Mit 30,0 Milliarden Euro waren die Personalausgaben - wie in denJahren zuvor - der größte Ausgabeposten der deutschen Hochschulen(2015: 28,9 Milliarden Euro). Sie machten 58 % der gesamtenHochschulausgaben aus. Der laufende Sachaufwand betrug 17,5Milliarden Euro (2015: 16,8 Milliarden Euro). Für Investitionenwurden 4,6 Milliarden Euro aufgewendet (2015: 4,4 Milliarden Euro).Auf die Universitäten (ohne medizinischeEinrichtungen/Gesundheitswissenschaften der Universitäten) entfiel2016 ein Ausgabevolumen von 20,5 Milliarden Euro, das war knapp 1 %mehr als 2015. Die medizinischenEinrichtungen/Gesundheitswissenschaften der Universitäten wendetenfür Lehre, Forschung und Krankenbehandlung 24,2 Milliarden Euro (+ 7%) auf. Die Ausgaben der Fachhochschulen (einschließlichVerwaltungsfachhochschulen) erhöhten sich 2016 gegenüber dem Vorjahrum 4 % auf 6,6 Milliarden Euro.Die Ausgabensteigerungen konnten die Hochschulen zu einembeträchtlichen Teil über höhere eigene Einnahmen finanzieren. DieEinnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen, die zu über 90% von medizinischen Einrichtungen als Entgelte für dieKrankenbehandlung erwirtschaftet wurden, erhöhten sich um 6 % auf18,2 Milliarden Euro. Die Einwerbung von Drittmitteln der Hochschulenerhöhten sich im Jahr 2016 auf 7,5 Milliarden Euro (+ 1 %) nurgeringfügig gegenüber dem Vorjahr. Die Drittmitteleinnahmen sind inerster Linie für Forschung und Entwicklung an Universitäteneinschließlich medizinischer Einrichtungen/Gesundheitswissenschaftenbestimmt. Wichtigste Drittmittelgeber der Hochschulen waren dieDeutsche Forschungsgemeinschaft (2,5 Milliarden Euro), der Bund (2,0Milliarden Euro) sowie die gewerbliche Wirtschaft (1,5 MilliardenEuro).Die Einnahmen der Hochschulen aus Beiträgen der Studierendenstiegen 2016 um 7 % und lagen bei 1,2 Milliarden Euro.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Marco Threin,Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 11www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell