Hochschul-Barometer: Stimmungsaufschwung bei großen Fachhochschulen

Berlin (ots) - Erstmals ist die Stimmung an großen Fachhochschulenbesser als an allen anderen Hochschulgruppen. Hochschulen spieleneine wesentliche Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung derRegion. Das sind Ergebnisse des aktuellen Hochschul-Barometers, dasder Stifterverband zusammen mit der Heinz Nixdorf Stiftung jährlichherausgibt.Mit ihrer aktuellen Situation sind die Hochschulen in Deutschlandganz zufrieden. Die Stimmung bleibt damit im Durchschnitt seit fünfJahren stabil. Massiv verbessert hat sich die Stimmung an den großenFachhochschulen. Sie stehen erstmals an der Spitze desStimmungsbarometers. Auf einer Skala von -100 bis +100 ist der Indexin fünf Jahren stark gestiegen und liegt derzeit bei +37,1 Punkten.2013 waren es noch 8,2 Punkte.Grund für die gute Stimmung ist der optimistische Blick in dieZukunft. Die großen Fachhochschulen gehen davon aus, dass sich dieFinanzsituation in den nächsten fünf Jahren positiv entwickeln wirdund die Wettbewerbsfähigkeit in der Forschung und in der Lehresteigt. Die kleinen Fachhochschulen sind dagegen wenigeroptimistisch. Sie stehen am Ende der Zufriedenheitsskala mit +14,1Punkten.Hochschulen stärken wirtschaftliche Entwicklung in den RegionenDie Vernetzung und Zusammenarbeit der Hochschulen stärkt nicht nurdie Wissenschaft, sondern auch die Regionen selbst, sagen diebefragten Rektoren und Präsidenten der Hochschulen. Im Durchschnittkooperieren die Hochschulen mit sechs weiteren Hochschulen aus derRegion. Bei den Kooperationen spielt nicht nur der Gewinn derwissenschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Rolle. Drei Viertel derbefragten Hochschulen meinen, dass dadurch vor allem der Wissens- undForschungstransfer gefördert wird. 70 Prozent der Hochschulen sehenden Mehrwert in der Innovations- und Wirtschaftsförderung der Region.In der konkreten Zusammenarbeit geht es in rund 85 Prozent derHochschulen um kooperative Promotionen, knapp zwei Drittel (65Prozent) kooperieren bei der Entwicklung von neuen Forschungsfeldernund Studiengängen. Etwa jede zweite Hochschule arbeitet in denBereichen Wissenstransfer (52,8 Prozent) und Gründungsförderung (45,6Prozent) mit anderen Hochschulen zusammen. Infrastrukturen werdendagegen nur selten geteilt. Lediglich 38 Prozent der Hochschulengeben an, dass sie Labore gemeinsam nutzen, 20 Prozent teilen ihreHörsäle.Insgesamt wollen 89 Prozent der befragten Hochschulen dieregionale Hochschulkooperation weiter ausbauen. Doch die bevorzugtenPartner unterscheiden sich je nach Hochschultyp. So will die Mehrheitder staatlichen Fachhochschulen die strategische Zusammenarbeit mitden Universitäten stärken. Diese suchen aber eher überregionale undinternationale Hochschulkooperationen.Gute Noten für StiftungsprofessurenMehr als 80 Prozent der Hochschulen schätzen Stiftungsprofessurenals wertvolles Instrument der Wissenschaftsförderung ein. IhreErwartungen, vor allem mehr Ressourcen für die Forschung, aber auchfür die Lehre bereitstellen zu können, sehen die meisten als erfülltan. Mehr als drei Viertel sehen keine Gefahr durch Einflussnahme derMittelgeber. Als größte Herausforderung sehen allerdings 84 Prozentder Hochschulen, die Stiftungsprofessur nach Ablauf der Förderung inden regulären Stellenplan zu übernehmen. Das gelingt laut Befragungbei jeder zweiten Professur. Das zweitgrößte Hindernis ist die mäßigeEinbindung des Stiftungsprofessors in die Strukturen der Hochschulen.Weitere Einzelheiten und Ergebnisse des aktuellenHochschul-Barometers finden Sie unter: www.hochschul-barometer.deDas Hochschul-Barometer ist ein Stimmungsbarometer deutscherHochschulleitungen. In einer jährlichen, repräsentativen Umfragewollen der Stifterverband und die Heinz Nixdorf Stiftung von allenRektoren und Präsidenten der Hochschulen in Deutschland wissen, wiesie ihre momentane Situation und ihre Perspektiven einschätzen.Schwerpunktthemen im aktuellen Hochschul-Barometer sind nebenregionalen Hochschulkooperationen und Stiftungsprofessuren auch OpenScience. Diese Ergebnisse wurden bereits veröffentlicht. DieBefragung für das nächste Hochschul-Barometer beginnt AnfangNovember.Pressekontakt:Peggy GroßPressereferentinT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.dePascal HetzeProjektleiter Hochschul-BarometerT 030 322982-506pascal.hetze@stifterverband.dewww.stifterverband.orgOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell