Hochschul-Barometer: Schlechte Stimmung bei den privaten Hochschulen

Private Hochschulen bewerten ihre Lagezunehmend kritisch. Dies geht aus dem neuen Hochschul-Barometer vonStifterverband und Heinz-Nixdorf Stiftung hervor, das im Septemberveröffentlicht wird.Private und staatliche Hochschulen schätzen den Grad an Autonomieinzwischen fast gleich hoch ein. Rund 50 Prozent der Leiter anstaatlichen und 56 Prozent an privaten Hochschulen sagen, dass ihreAutonomie eher hoch ist. Vor fünf Jahren waren es noch 89 Prozent beiprivaten Hochschulen, bei den staatlichen 51 Prozent. Das zeigt:Private Hochschulen hatten in der Vergangenheit höhereEntscheidungskompetenzen. Diese büßen sie immer mehr ein, umzunehmende Ansprüche staatlicher Regulierung und ihrer jeweiligenTräger zu erfüllen.Insgesamt schätzen Rektoren und Präsidenten privater Einrichtungenihre aktuelle und zukünftige Lage wesentlich schlechter ein als inden Vorjahren. Das zeigt sich am Stifterverband-Index, der anhand von17 Indikatoren Rahmenbedingungen, Wettbewerbsfähigkeit undKooperationsbeziehungen der Hochschulen misst. Während staatlicheHochschulen teilweise sogar leichte Verbesserungen erfahren haben,ist der Index für private Hochschulen zwischen 2011 und 2016 von 47auf 25 Punkte gefallen (Skala -100 bis +100 Punkte).Viele Neugründungen privater Hochschulen haben den Wettbewerb inden vergangenen Jahren enorm erhöht. Dagegen sind ihre Möglichkeiten,auch staatliche Fördergelder einzuwerben, weiterhin begrenzt. Dasgilt auch für die Hochschulpakt-Mittel, die der Bund zurHochschulfinanzierung den Ländern zur Verfügung stellt. Nur inwenigen Bundesländern werden diese Gelder auch an private Hochschulenweitergeleitet. Dabei hat sich hier die Zahl der Studienanfängerzwischen 2005 und 2015 bundesweit von 14.000 auf 42.000 verdreifacht.Daher gibt es von den privaten Hochschulen auch deutliche Kritikam Hochschulpakt: 40 Prozent von ihnen sagen, der Hochschulpakt habeseine Ziele bisher nicht erfüllt. Nur 14 Prozent der staatlichenHochschulen sind derselben Meinung. www.hochschul-barometer.de