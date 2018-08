Mainz (ots) -Jetzt im Spätsommer haben die Wespen Hochsaison, die Völker sindgroß wie nie und vielerorts eine Plage. Eine gefährliche Zeit fürAllergiker, denn einige Medikamente für Notfallsets sind bereitsknapp, erzählen Apotheker in Rheinland-Pfalz. Immer wieder wird auchdie Feuerwehr gerufen, um Wespennester entfernen zu lassen, z. B. anSpielplätzen. Experten raten zur Vorsicht im Umgang mit Wespen undbesonders davor, Wespennester eigenmächtig zu entfernen. Das istnicht nur verboten und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden,sondern auch gefährlich. Trotzdem sind Anti-Wespen-Sprays frei imHandel erhältlich. Falsch eingesetzt können sie Wespen aggressivmachen und eine Gefahr für Kinder und Haustiere darstellen. "ZurSache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Michael Eiden war unterwegs imWespenland Rheinland-Pfalz.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Sollen abgelehnte Asylbewerber bleiben dürfen, wenn sie einen Jobhaben?- Zur Sache Pin: Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz? Gast imStudio: Prof. Thomas K. Bauer, Vorsitzender desSachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration undMigration- Genervte Anwohner: Wörth-Maximiliansau will Pendler mit Schrankeaussperren- AfD und Identitäre: Gibt es Verbindungen in Rheinland-Pfalz?- Zur Sache hilft: 38-Jähriger soll Teil seines Grundstücks abtragen- Zur Sache Schätzchen: Brettern mit Bio"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell