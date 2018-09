Hochromantische Musik, die zu Herzen geht Opus Klassik 2018 für Tatjana Ruhland und das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart / Preisverleihung am 14. Oktober 2018 im Konzerthaus Berlin (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Opus Klassik 2018 in der Kategorie "Konzerteinspielung desJahres (Musik 19. Jahrhundert) Flöte" geht an Tatjana Ruhland und dasRadio-Sinfonieorchester Stuttgart (RSO) des SWR unter der Leitung vonAlexander Liebreich für die Aufnahme der Flötenkonzerte und -sonatenCarl Reineckes. Die Einspielung widmet sich den konzertanten undkammermusikalischen Flötenwerken des 1824 in Altona geborenenKomponisten, darunter der Undine-Sonate op. 167 - dem wohlbekanntesten seiner mehr als 300 Werke.Tiefe Ausdrucksstärke und virtuose Leichtigkeit Tatjana Ruhland,Solo-Flötistin des SWR Symphonieorchesters, zählt nicht erst seitihrem Debüt in der New Yorker Carnegie Hall zu den profiliertestenVertreterinnen ihres Instruments. Die Musik des langjährigenGewandhauskapellmeisters hat für sie besondere Bedeutung: "Die WerkeCarl Reineckes spiele ich immer wieder mit Begeisterung. MeinemInstrument, der filigranen Querflöte, hat er tiefe Ausdrucksstärkeund virtuose Leichtigkeit zugedacht. Kurzgesagt: hochromantischeMusik, die zu Herzen geht."Opus Klassik: ein JurypreisDer neue Musikpreis "Opus Klassik" ist der Nachfolgepreis des"Echo Klassik". Er zeichnet außerordentliche Künstler und Leistungenaus dem Genre Klassik aus. Es handelt sich um einen Jurypreis.Lediglich der Preis "Bestseller des Jahres" beruht aufVerkaufszahlen. Im ersten Jahr des neuen Musikpreises werden von derJury Auszeichnungen in 22 Kategorien an Künstler von 26 Labelsvergeben. Die Preisverleihung findet am 14. Oktober im KonzerthausBerlin statt und wird am selben Tag um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.Die CD "Carl Reinecke: "Flute Concertos & Flute Sonatas"Flötenkonzert op. 283 / Ballade op. 228 für Flöte & Orchester /Flötensonate op. 167 (Undine) / Sonatine op. 108 Nr. 1 für Flöte &Klavier; Tatjana Ruhland, Flöte, Eckart Heiligers, Klavier,Radio-Sinfonieorchester des SWR, Dirigent: Alexander Liebreich istbei cpo erschienen.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen auf http://x.swr.de/s/wzt und SWRClassic.de.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell