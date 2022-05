Hochleistungselektrolyte: CUSTOMCELLS erhöht Anteil an E-Lyte Innovations

Tübingen (ots) -Für anwendungsspezifische Batteriezellen braucht es passgenaue Materialien: CUSTOMCELLS baut daher seine Beteiligung an der E-Lyte Innovations GmbH weiter aus. E-Lyte Innovations entwickelt und produziert Flüssig-Elektrolyte für hochleistungsfähige Batteriezellen, die unter anderem im industriellen Sektor und im Automotive-Bereich zum Einsatz kommen.CUSTOMCELLS, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen, pflegt seit langem eine intensive Zusammenarbeit mit E-Lyte Innovations. Seinen Anteil an der Gesellschaft erhöht das Unternehmen mit Standorten in Itzehoe und Tübingen im Rahmen einer Finanzierungsrunde nun von acht auf zehn Prozent.Neben CUSTOMCELLS ist künftig auch die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe bei E-Lyte mit an Bord und übernimmt 28 Prozent der Unternehmensanteile. 2019 hat der Konzern mit FUCHS2025 ein Strategieprogramm gestartet, mit dem man in den kommenden Jahren die Chancen der Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und E-Mobilität nutzen will. Genau darauf zahlt diese neue Beteiligung ein.Ready-to-use-Elektrolyte für die Industrialisierung im Batteriebereich"Spezifische Batteriezellendesigns für Premiumanwendungen sind ein CUSTOMCELLS Erfolgsmodell - Made in Germany. Dafür braucht es auch spezifische Materialien. Elektrolyte bestimmen die Leistungs- und Alterungseigenschaften maßgeblich und sind für CUSTOMCELLS eine besonders wichtige Stellschraube für anwendungsoptimierte Zellentwicklungen", sagt Torge Thönnessen, Co-Gründer von CUSTOMCELLS. "Die E-Lyte Innovations GmbH entwickelt, optimiert und vertreibt anwendungsspezifische 'Ready-to-use'-Elektrolyte und ist daher ein wichtiger Entwicklungspartner für CUSTOMCELLS. Wir freuen uns darauf auch zukünftig weitere, gemeinsame Erfolge im Bereich der Industrialisierung im Batteriebereich zu erzielen.""Einen universellen Elektrolyten für Batterien gibt es heute nicht mehr und die Differenzierung nimmt immer stärker zu. Die sich rasant entwickelnden Batterietechnologien in den unterschiedlichsten Anwendungen lässt die Nachfrage nach maßgeschneiderten Elektrolytrezepturen und immer größeren Produktionsvolumina quasi explodieren. Um dem gerecht zu werden, benötigen wir eine lokale Lieferkette. Nicht zuletzt da der Elektrolyt aufgrund seiner begrenzten Haltbarkeit keine langen Lieferzeiten und Lagerzeiten zulässt", so Dr. Ralf Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der E-Lyte Innovations GmbH."Auch wenn dieser Markt für uns Neuland ist, kennen wir uns bei FUCHS bestens damit aus, weltweit maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Kundenanforderungen und unterschiedlichste Anwendungen von Funktionsflüssigkeiten anzubieten", so der Vorsitzende des Vorstands der FUCHS-Gruppe, Stefan Fuchs. Gemeinsam sei den neuen Partnern, dass sie nicht den Massenmarkt bedienen, sondern sich auf aussichtsreiche Hochleistungs-Anwendungen konzentrieren.Pressekontakt:Mike EisermannHead of Marketing & PRCustom Cells Itzehoe GmbHFraunhoferstr. 1 b25524 Itzehoe, GermanyPhone: +49 4821-133 92 00E-Mail: mike.eisermann@customcells.deOriginal-Content von: CUSTOMCELLS®, übermittelt durch news aktuell