Köln (ots) -25 Jahre ist es her, dass sie Abitur gemacht haben oder es hättenmachen können, wenn sie nicht vorher abgegangen, Ehrenrunden gedrehthätten oder schlichtweg gescheitert wären. Nun sehen sie sich beimKlassentreffen wieder, die ehemalige Klassenbeste, das ehemaligeGenie, die Ex-Klassengöre, der Ex-Klassen-Arsch, Mitte 40mittlerweile, und stehen auf einmal den Leuten gegenüber, mit denensie sich damals ihr zukünftiges Leben erträumt haben. Doch was isteigentlich währenddessen in der Realität passiert? Mit den anderen,aber auch mit einem selbst?"Klassentreffen" so lautet der Arbeitstitel des WDR-Fernsehfilms fürDas Erste, den Regisseur Jan Georg Schütte am vergangenen Wochenendein Hürth bei Köln gedreht hat. Es ist nach den hochgelobten undpreisgekrönten Improvisations-Filmen "Altersglühen - Speed Dating fürSenioren" und "Wellness für Paare" der dritte in Folge, bei dem dieSchauspielerinnen und Schauspieler kein Drehbuch, sondern lediglichRollenprofile erhalten und auf dieser Grundlage improvisiert haben.Wieder war ein namhaftes Ensemble der Einladung Jan Georg Schüttesgefolgt, und wieder war der technische Aufwand mit allein 32 Kamerasenorm.Annette Frier, Charly Hübner, Anja Kling, Jeanette Hain, NinaKunzendorf, Fabian Hinrichs, Oliver Wnuk, Elena Uhlig, Kida KhodrRamadan, Anna Schudt, Christian Kahrmann, Marek Harloff, AurelManthei, Nadja Zwanziger, Nicole Kersten, Guido Renner, Björn Jung:Das ist die eindrucksvolle Liste der Schauspielerinnen undSchauspieler, die ohne Textvorgabe und ausformulierte Geschichte inHürth antraten, um die 17 ehemaligen Klassenkameraden zu spielen.Burghart Klaußner schlüpfte in die Rolle des Lehrers, der sich einWiedersehen mit seinen alten Schülerinnen und Schülern nicht entgehenlassen will; Regisseur Jan Georg Schütte selbst gab den Wirt derGaststätte, in der das Klassentreffen stattfindet.Ohne den vollständigen Lebensweg aller anderen Figuren zu kennen,improvisierten die Akteure zwei Tage lang auf Basis ihrerRollenprofile und der eigenen Lebenserfahrung. Sie begaben sich inunvorhersehbare Situationen, verblüfften die anderen - undwahrscheinlich manchmal auch sich selbst - mit Schlagfertigkeit unddramaturgischer Fantasie und entwickelten auf diese Weise Momente undGeschichten voller Witz, Melancholie und Wahrhaftigkeit. Dasumfangreiche, 140 Stunden lange Material, das von den 32 Kameraseingefangen wurde, muss nun im Schnitt gesichtet und ausgewertetwerden. 90 Minuten lang wird der Film am Ende dieses Prozesses sein -die Essenz eines Wochenendes voller Spaß am Spiel und Neugier auf dieEntwicklung der Figuren und ihrer jeweiligen Geschichte.Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte über das Konzept und den Drehvon "Klassentreffen (AT)": "Ich denke, dass so ziemlich jeder von unsschon mal vor der Entscheidung stand, ob er zu einem Klassentreffengehen oder die Konfrontation mit der Vergangenheit vermeiden soll.Man ist gespannt, was aus den anderen geworden ist, will aber auchnicht feststellen müssen, dass die anderen aus ihrem Lebenvermeintlich oder tatsächlich mehr gemacht haben als man selbst. Manist gemeinsam in die Zukunft gestartet, doch ab dann gingen dieLebenswege auseinander. Mich hat interessiert, was passiert, wenndiese Lebenswege sich nach 25 Jahren für einen Abend noch einmalberühren. Ich freue mich, dass ich so ein wunderbares Ensemble hatte,das sich mit Hingabe, Leidenschaft und höchster Konzentration indiese Versuchsanordnung begeben hat und zu Ergebnissen gekommen ist,die zum Teil auch mich vollkommen überrascht haben.""Klassentreffen" (AT) ist eine Produktion der,die film gmbh' imAuftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln für Das Erste. Produzentensind Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven, Ko-Produzent sind LarsJessen (der hier auch als Regieberater tätig ist) & SebastianSchultz, die hier Ihre Zusammenarbeit nach der gemeinsamen ProduktionJÜRGEN-HEUTE WIRD GELEBT fortsetzen. Nina Klamroth ist dieverantwortliche WDR-Redakteurin.Der Sendetermin ist für 2018 im Ersten geplant.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationBarbara FeiereisTel. 0221 2207122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell