Hochkarätiger Neuzugang und rasantes Wachstum bei Intralogistik- und KI-Start-up: SYNAOS gewinnt Tech-Entrepreneur Lars Jankowfsky für seinen Beirat

Hannover (ots) - SYNAOS hat mit Lars Jankowfsky einenrenommierten, langjährig erfahrenen und global vernetztenTech-Entrepreneur, Chief Technology Officer (CTO) und Start-up-Mentorfür seinen Beirat gewonnen. SYNAOS, ein 2018 gegründetes Start-up ausHannover, entwickelt auf Basis von Künstlicher Intelligenz undneuester Cloud-Technologie Softwarelösungen für die Orchestrierungder Fabrik und des Logistikzentrums der Zukunft. Die Optimierung vonLogistikflüssen, vor allem die Koordination von autonomen undteilautonomen Transportsystemen, gilt als ein wesentlicher Schlüsselfür den Erfolg vernetzter industrieller Produktionsprozesse. Alsneuer Beirat wird Lars Jankowfsky unter anderem den weiterenstrategischen Aufbau personeller und technologischer Kompetenz desstark wachsenden Unternehmens SYNAOS begleiten und dessenInternationalisierungspläne unterstützen.Der neue SYNAOS-Beirat Lars Jankowfsky kommt zu einem Zeitpunkt,zu dem das Unternehmen nach einem ohnehin rasanten Start seinWachstum nochmals beschleunigt. Bereits Ende 2018 hatte SYNAOS wenigeWochen nach Gründung mit der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg eineFinanzierungsvereinbarung über sechs Millionen Euro geschlossen undgehört damit zu den am besten finanzierten Start-ups Niedersachsens.Im April hatte das junge Unternehmen mitgeteilt, die weltweitenProduktionsstätten der Volkswagen AG mit SYNAOS-Softwarelösungen fürdie Intralogistik zu beliefern. Vor wenigen Tagen wurde zudem eineerste Premiumpartnerschaft mit der Ratinger TÜNKERS-Gruppegeschlossen, einem hochinnovativen Familienunternehmen, das sich zumGlobal Player für Automationstechnik entwickelt hat. In den letztenWochen hat sich die Mitarbeiterzahl von SYNAOS auf über 20 fastverdoppelt. Speziell die Software-Teams wachsen massiv, auch durchinternationale Neueinstellungen.Der SYNAOS-Beirat ist schon jetzt hochkarätig besetzt.Beispielsweise ist mit Professor Wolfgang Wahlster ein Pionier derKünstlichen Intelligenz vertreten, der in den letzten 30 Jahren dasDeutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)aufgebaut hat und weiterhin als Chefberater betreut. Mit LarsJankowfsky soll nun der Kompetenzaufbau in der Software-Entwicklungund das starke Wachstum des Unternehmens optimal begleitet werden.Als erfolgreicher Serial-Tech-Entrepreneur und CTO, der unter anderemjahrelange Erfahrung mit großformatigenSoftware-Entwicklungsprojekten und global verteilten Teams sammelte,bringt er große internationale Erfahrung mit und hilft mit seinembreiten Gründernetzwerk und weltweiten Kontakten. Zu denUnternehmensgründungen von Lars Jankowfsky gehören unter anderem OXIDeSales, ein deutscher E-Commerce-Marktführer, sowie die swoodoo AG,eine Metasuchmaschine für Flüge, die er erfolgreich an kayak.comverkaufte. Zu den momentanen Projekten von Jankowfsky gehört etwaNFQ, ein führendes Software-Unternehmen mit Fokus auf wachstumsstarkeStart-ups, das er vor 19 Jahren mitbegründet hatte. NFQ.asia wurdejüngst von Forbes als eine von "10 Disruptive Technology Companies ToWatch In 2019" genannt."Lars Jankowfsky zählt zu den weltweit bekanntestenTech-Unternehmern. Er verfügt über umfangreiches Know-how undwertvolle Expertise in der Softwareentwicklung. Mit ihm als neuesBeiratsmitglied sind wir in einem stark wachsenden Markt und fürunsere Internationalisierungspläne noch besser aufgestellt", sagtSYNAOS-CEO Wolfgang Hackenberg."SYNAOS hat mit seiner ersten großen Finanzierungsrunde und derGewinnung von Premium-Kunden einen überragenden Start hingelegt undist schon jetzt Front-Runner, wenn es um die Orchestrierungvernetzter intralogistischer Prozess in der Fertigung und inLogistikzentren geht. Die Chancen des Unternehmens sind riesig, auchwegen der exzellenten technologischen Ausrichtung. Ich freue michsehr auf die Zusammenarbeit," sagt Lars Jankowfsky.Über SYNAOSSYNAOS entwickelt auf Basis von künstlicher Intelligenz undneuester Cloud-Technologie Softwarelösungen zur Orchestrierung derFabrik und des Logistikzentrums der Zukunft. Kernpunkt ist dieOptimierung intralogistischer Prozesse durch Softwarelösungen vonSYNAOS. So wird aus einzelnen Logistikeinheiten ein perfektabgestimmtes Orchester - die Grundlage für die Weiterentwicklung derProduktionsabläufe. SYNAOS, dessen Name für "synchronizing chaos"steht, wurde im September 2018 in Hannover gegründet und startete imJanuar 2019 operativ. Im November 2018 hat SYNAOS eineFinanzierungrunde über 6 Mio. Euro abgeschlossen. Synaos hatmittlerweile 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen: www.synaos.com