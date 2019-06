Hochkarätiger Neuzugang bei AvS - International Trusted Advisors: Philipp Fleischmann verstärkt internationale Beratung (FOTO)

Frankfurt (ots) -AvS - International Trusted Advisors, eine international agierendeUnternehmer-Beratung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- undBeiratssuchen sowie die Beratung von Familienunternehmen, verstärktihren Beraterkreis in Deutschland: Mit Philipp Fleischmann wird dasBeratungsunternehmen seit dem 1. Juni 2019 von einem bestensvernetzten Executive Search-Experten unterstützt.Philipp Fleischmann hat seine Karriere als Journalist beiTageszeitungen (u.a. DIE WELT, Handelsblatt) und TV-Sendern (ZDF,n-tv) gestartet, bevor er mehrere Managementpositionen in derVerlagsbranche bekleidete, zuletzt als Managing Director für dieinternationalen Aktivitäten der Handelsblatt Media Group. In derPersonalberatung hat er sich über viele Jahre an den BerlinerStandorten von zwei international aktiven und renommiertenBeratungsunternehmen, darunter Egon Zehnder, auf die Beratung privatgehaltener Unternehmen spezialisiert.Bei AvS - International Trusted Advisors wird Philipp Fleischmannu.a. familiengeführte Medienhäuser und junge Start-up-Unternehmenberaten. Damit wird er AvS - International Trusted Advisors in diesenSektoren zukünftig noch mehr Präsenz verleihen."Wir freuen uns sehr, mit Philipp Fleischmann einen weiterenexzellenten Kenner von Familienunternehmen und jungen Start-up-Firmenim Team begrüßen zu können. Unsere Klienten werden in hohem Maße vonseiner Expertise und seinem Netzwerk in Traditionsunternehmen undStart-ups profitieren," sagt Andreas von Specht, GeschäftsführenderPartner von AvS - International Trusted Advisors. DemVeränderungsdruck auf etablierte Familienunternehmen, gerade auch imMedienbereich, kann nur durch ein hohes Maß an Exzellenz undModernität in der Führung begegnet werden; Start-ups hingegen müssenihre Firmenkultur eher den Anforderungen wachsender Organisationenanpassen und dabei auch auf das Wissen erfahrener Führungskräftezurückgreifen. "Mit diesem Neuzugang stärken wir signifikant diewachsende Marktposition unseres Teams auch in diesem Umfeld", soAndreas von Specht.AvS - International Trusted Advisors ist in Deutschland in denvergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, hat das Beraterteamerweitert und sowohl in Hamburg wie auch in Frankfurt Bürosetabliert. Zum Wachstum von AvS - International Trusted Advisorstragen vor allem drei Entwicklungen bei: die Nachfrage imKerngeschäft, also der Beratung bei der Nachfolge von Unternehmer-und Geschäftsführungsfunktionen in Familienunternehmen und FamilyOffices sowie die Beratung bei der Besetzung von Aufsichtsgremien;des Weiteren die Analyse und Bewertung von Führungsteams - undschließlich der Bereich 'Ownership Advisory', in demFamilienunternehmer bei der Erarbeitung von Inhaberstrategien sowieder Entwicklung von Führungs- und Aufsichtsstrukturen unterstütztwerden.Über AvS - International Trusted Advisors:AvS - International Trusted Advisors ist eine internationaleBeratung, die Unternehmer, Gesellschafter, Aufsichtsorgane sowie dasTop-Management insbesondere privat gehaltener Unternehmen berät. DerSchwerpunkt der global agierenden Firma liegt bei Nachfolgen, derAuswahl und Bewertung von Führungskräften sowie der Erarbeitung undUmsetzung von Inhaberstrategien. Die erfahrenen Berater von AvS -International Trusted Advisors sind in den Büros in Frankfurt,Hamburg, Frankfurt, Genf, Zürich, Paris, London und Bogota aktiv.Weitere Informationen unter https://avs-advisors.comPressekontakt:Philipp FleischmannAvS - International Trusted Advisors GmbHUntermainkai 3160329 Frankfurt am Main+49 69 27139750+49 151 18841436p.fleischmann@avs-advisors.comOriginal-Content von: AvS - International Trusted Advisors GmbH, übermittelt durch news aktuell