Hochkarätiger Neuzugang bei AvS – International Trusted Advisors: Alexandra Jequier berät familiengeführte Unternehmen in der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen

Frankfurt / Genf (ots) -AvS – International Trusted Advisors, eine international agierende Unternehmensberatung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie die Beratung von Familienunternehmen, erweitert mit Alexandra Jequier ihren Beraterkreis: Die Expertin für Best Practices in Familienunternehmen, -stiftungen und Family Offices wird das Büro in Genf verstärken.Alexandra Jequier verfügt über 20 Jahre internationale Erfahrung in weltweit operierenden Unternehmen, Familienunternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Start-ups. Sie erwarb ihre strategische und operative Expertise in einer Vielzahl von Branchen, darunter Konsumgüter, Professional Services und IT. Alexandra Jequier sieht das größte Vermögen einer Organisation in deren Humankapital. Sie wird Unternehmen deshalb bei der Suche und Evaluierung von Führungskräften und Beiräten unterstützen, aber auch bei der Planung und Koordination von Eigentumsübergängen und Übergaben an die „Next Generation“, dem Aufbau von Aufsichtsstrukturen sowie der Formulierung von Inhaberstrategien.Vor ihrem Einstieg bei AvS – International Trusted Advisors war Alexandra Jequier im Bereich Big Data und Sicherheit für den führenden globalen Technologiekonzern Atos tätig. Zuvor war sie fünf Jahre lang Content & Communication Director des Family Business Networks (FBN), dem weltweit führenden Netzwerk von Familienunternehmen, nachdem sie bereits mehrere Führungspositionen beim Weltwirtschaftsforum (WEF) innegehabt hatte. Ihre berufliche Laufbahn hatte sie zuvor in den Bereichen Marketing und Kommunikation bei einem IT-Start-up begonnen und außerdem führende Positionen im (Handels-)Marketing in multinationalen Unternehmen der Konsumgüterbranche bekleidet. Alexandra Jequier hat einen Master of Laws von der Universität Lausanne, ist zertifizierte Beraterin für Familienunternehmen und erfahrene Moderatorin.„Wir freuen uns sehr mit Alexandra Jequier eine ausgewiesene Expertin für Personal- und Veränderungsmanagement im Umfeld familiengeführter Unternehmen bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt Andreas von Specht, Geschäftsführender Partner von AvS – International Trusted Advisors.AvS – International Trusted Advisors ist eine internationale Beratung mit Büros in Europa, Asien und Südamerika. Der Schwerpunkt der Beratung liegt bei Unternehmernachfolgen, der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften sowie der Erarbeitung von Inhaberstrategien.Pressekontakt:Philipp Fleischmann,069/27139750,p.fleischmann@avs-advisors.comOriginal-Content von: AvS - International Trusted Advisors GmbH, übermittelt durch news aktuell