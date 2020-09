Hochkarätige Neuzugänge - / Neues Management-Team führt Galeria Karstadt Kaufhof

Essen (ots) - Nach erfolgreichem Schutzschirmverfahren meldet sich Galeria Karstadt Kaufhof mit einem neuen, schlagkräftigen Management-Team zurück.Die Geschäftsführung um CEO Miguel Müllenbach und CFO Guido Mager bekommt zum 1. Oktober vier hochkarätige Neuzugänge.Engelbert Thulfaut wird künftig alle Themen rund um Marke, Kundenmanagement und Filialen aus einer Hand führen. Dazu gehören Vertrieb, Marketing, Customer Relationship Management, Filialportfoliomanagement, Immobilien/Real Estate und Facility Management. Vertriebsprofi Thulfaut war zuletzt Verkaufschef von Peek&Cloppenburg. Er war über anderthalb Jahrzehnte Mitglied der Unternehmensleitung des Düsseldorfer Modefilialisten und hat als Retail-Chef auch die Expansion in Österreich und Osteuropa maßgeblich geprägt.Dirk Lessing übernimmt als Chief Operating Officer die Verantwortung für den neu geschaffenen Verantwortungsbereich Logistik, IT, Prozesse, Supply Chain und HR. Er war bis Ende 2019 Vorstand der im S-DAX gelisteten TAKKT AG, einem Tochter-Unternehmen der Franz Haniel & Cie. GmbH, sowie CEO der Kaiser + Kraft Europa GmbH. Lessing verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Automatisierung und Effizienzsteigerung von Supply Chain Prozessen und in der digitalen Transformation.Karin Busnel-Knappertsbusch wird neue Chefin für das gesamte Category Management und die Einkaufsteuerung. Sie war bislang Mitglied der Unternehmensleitung und Chief Product Officer Non-Food bei der schweizerischen Manor AG in Basel. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Jil Sander, Hugo Boss oder Charles Vögele und verfügt über außergewöhnliche Kompetenz im Fashion-Bereich.Ebenfalls aus der Schweiz wechselt Andreas Hink zu Galeria Karstadt Kaufhof, um das Digital-Geschäft zu leiten. Er war bisher Chief Digital Officer von Globus und dort verantwortlich für die digitale Transformation des Gesamtunternehmens. Globus gilt im E-Commerce als eines der am besten aufgestellten Warenhäuser in Europa.Wolfram Keil, Aufsichtsratsvorsitzender Galeria Karstadt Kaufhof: "Galeria Karstadt Kaufhof wird nicht nur das Schutzschirmverfahren in rekordverdächtiger Geschwindigkeit erfolgreich bewältigen. Wir haben zudem die Zeit genutzt, echte Top-Leute für uns zu begeistern. Das neue Management-Team um Miguel Müllenbach gehört in Sachen Handels- und Digitalkompetenz ganz sicher nun zu den Besten am europäischen Markt."Galeria Karstadt Kaufhof hatte aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden, behördlich angeordneten Schließungen der Filialen erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen und ein Schutzschirmverfahren einleiten müssen. Anfang September hat die Gläubigerversammlung dem Sanierungsplan zugestimmt.Miguel Müllenbach, CEO Galeria Karstadt Kaufhof: "Wir sind wieder da. Galeria Karstadt Kaufhof ist ab Oktober schuldenfrei, hat ein zukunftsfähiges Filialportfolio und wird auch das Digitalgeschäft stark ausbauen.Mit den neuen Kollegen werden wir als Team agieren, voller Vertrauen und auf Augenhöhe. Damit zieht auch eine neue Kultur ein, die für unseren Erfolg als der innerstädtische Marktplatz der Zukunft extrem wichtig sein wird."Die Erweiterung der Geschäftsführung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner nächsten Sitzung.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@galeria.de02017272030Original-Content von: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, übermittelt durch news aktuell