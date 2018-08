Frankfurt/Leipzig (ots) - Microsoft, ZF Friedrichshafen und dieDeutsche Post DHL sind aufgrund beispielhafter Leistungen bei derZusammenarbeit von Marketing- und Unternehmenskommunikation beimdiesjährigen "Integrated Communication Award" des F.A.Z.-Institutsals Gewinner in der Kategorie Großunternehmen nominiert worden. DerFlughafen München, Schott und Voith setzten sich bei den mittelgroßenUnternehmen durch. Dieses Ergebnis gab der Veranstalter und die vonProfessor Ansgar Zerfaß, Universität Leipzig, geleitete hochkarätigeJury aus Unternehmen und Medien bekannt.Welches Unternehmen in den beiden Kategorien letztlich ganz vorneliegt und den Award erhalten wird, wird beim Festakt zum 12.Deutschen Marken-Summit am 10. September 2018 in Frankfurt am Mainenthüllt.Eine zwölfköpfige Jury hat die Unternehmen in einem mehrstufigenProzess beurteilt und ausgewählt. Juryvorsitzender Ansgar Zerfaßkommentiert: "Bei integrierter Kommunikation geht es heute um vielmehr als um die Koordination verschiedener Medien und Plattformen.Wir haben tolle Beispiele gesehen, wie Ziele für Kunden- undMitarbeiterkommunikation systematisch aus Business-Zielen abgeleitetwerden, wie digitale Kollaborationstools eingesetzt werden, und manmit einfachen Mitteln die immer wieder anzutreffenden Silos zwischenverschiedenen Kommunikatoren und Abteilungen aufbricht."Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer der F.A.Z.-Institut GmbH, ergänzt:"Das Niveau der Einreichungen war in diesem Jahr wieder beachtlich.Die mit sehr viel Aufwand zusammengestellten Einreichungen habenbelegt, dass das Konzept der 'Integrierten Kommunikation' erfolgreichund auf dem Vormarsch ist."Der "Integrated Communication Award" wird seit 2015 an solcheUnternehmen verliehen, die Marketing und Kommunikation aufvorbildliche Weise und in der Praxis erfolgreich verzahnt haben.Dabei mussten die Unternehmen in einem mehrstufigen Verfahren in vierFeldern ihre Aktivitäten offenlegen: Ganzheitliche Konzeption undUmsetzung der Kommunikation, Ganzheitliche Organisation derKommunikation, Ganzheitliche Steuerung der Kommunikation,Ganzheitliche Zielorientierung der Kommunikation.Mitglieder der Jury des Integration Communication Award 2018 sind:Marc Binder, Director Group Communication, McKesson Europe AG |SandraFreimuth, Managing Director Corp. Comm., Marketing & Leadership /Member of the Executive Board, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |Gabriele Hässig, Direktorin Unternehmenskommunikation DACH, Procter &Gamble Germany | Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer, F.A.Z.-Institut fürMarketing- Markt- und Medieninformationen GmbH |Jill Meiburg, SeniorVice President, Communications Strategy and Channel Management,Deutsche Post DHL Group | Tore Prang, Executive Vice PresidentCommunication & Marketing, Haereus Group | Martina Rauch, DirektorinUnternehmenskommunikation /Geschäftsführerin, Veolia Deutschland GmbH| Dr. Jan Sass, Gründer und Partner, Lautenbach Sass | JürgenScharrer, Chefredakteur, Horizont | Jens Schreiber, LeiterKommunikation und Marketing, EnBW Energie Baden-Württemberg AG |Benita Struve, Senior Director Marketing Communication, LufthansaTechnik AG | Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universitätsprofessor fürStrategische Kommunikation, Universität Leipzig (Vorsitz).Festakt am 10. September 2018Die Preise werden im Rahmen des "12. Deutschen Marken-Summits" inFrankfurt am Main verliehen. Dieser findet am 10. September imLufthansa Training Center und am 11. September in der Zentrale derDeutschen Bank in Frankfurt statt. Bei der Konferenz diskutieren rund300 Entscheider aus Kommunikation und Marketing unter dem Thema"Gamechanger - Künstliche Intelligenz, Smart Data, Werte und Haltung"über die derzeit gravierenden Veränderungen in ihrer Branche.Anmeldung zum "12. Deutschen Marken-Summit" unter:www.marken-summit.de/anmeldungPressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Katharina KrönerFrankenallee 68-7260327 Frankfurt am MainTelefon: (0 69) 75 91 - 3083E-Mail: k.kroener@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuell