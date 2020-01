Hochkarätige Gäste und Sportstars beim zweiten Sportgipfel Tirol St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg (ots) - Vor dem Hintergrund der zweijährig stattfindendenKanadahar Rennen fand am 9. und 10. Jänner 2020 die zweite Auflage desSportgipfel Tirol in St. Anton am Arlberg statt.Den Auftakt des zweitägigen Sportgipfel Tirol bildete einmal mehr eineLive-TV-Diskussion auf ORF Sport + zum Thema "Olympiasieg, Weltmeistertitel,begehrter Society-Gast - und was kommt danach? Braucht es einen Plan B für jungeSpitzensportler?". Moderatorin Karoline Zobernig konnte dabei die SportstarsGerhard Berger (Formel 1-Legende), Elisabeth Görgl (Doppelweltmeisterin, SkiAlpin), David Kreiner (Olympiasieger und Weltmeister, Nordische Kombination),Mario Matt (Olympiasieger und Weltmeister, Ski Alpin) und Roswitha Stadlober(ÖSV Vizepräsidentin und GF KADA) auf der Bühne begrüßen."Lebensraum Tirol im Dialog": Sportland Tirol im FokusAm zweiten Tag des Sportgipfels stand die Rolle des Sports, seine Zukunft, neueTrends, Imagefaktoren und der Nachwuchs im Fokus. Im Rahmen des "LebensraumTirol im Dialog" diskutierten am Freitagvormittag anerkannte Fachleute undSport-Insider. Die Bedeutung des Sports für die Tiroler belegte JosefMargreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding, mit eindrucksvollenZahlen: "Zwei Drittel der Tiroler über 16 Jahren machen mindestens einmal dieWoche Sport - das ist 50% mehr als der EU-Durchschnitt. Das Sportgeschehen zahltalso nicht nur auf den Tourismus ein, sondern hat auch einen sozialen wiegesundheitlichen Stellenwert. Dabei ist es die Kombination aus Freizeit- undSpitzensport sowie die große Kompetenz in diesen Bereichen, die das SportlandTirol einzigartig machen."Sportgipfel Tirol - Fortsetzung 2021 bereits fixiertDie Verantwortlichen zogen ein sehr zufriedenes Fazit des Sportgipfels undkündigten eine Fortsetzung im nächsten Jahr am 7. und 8. Jänner 2021 an. DieVeranstaltung findet im Vorfeld der Arlberg Kandaharrennen statt, die am 9. und10. Jänner 2021 über die Bühnen gehen werden. Peter Mall, Generalsekretär derArlberg Kandahar Rennen, Josef Chodakowsky, Obmann des TVB St. Anton am Arlbergund Präsident des Ski Club Arlberg, sowie Martin Ebster, Geschäftsführer des TVBSt. Anton am Arlberg, stellten klar: "Der Sportgipfel Tirol St. Anton am Arlbergwird auch in den nächsten Jahren ein fixer Termin in unseremVeranstaltungskalender sein!"Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/21947) und APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/21943)Kontakt:Barbara KalhammerTourismusverband St. Anton am Arlberg6580 St. Anton am Arlbergt: +43 5446 22690m: +43 664 883 58527f: +43 5446 2532www.stantonamarlberg.compresse@stantonamarlberg.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132610/4489934OTS: ProMedia Kommunikation GmbHOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell