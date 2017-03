Hochkarätige Branchen-News für IT-Verantwortliche und Führungskräfte / Heise startet hei-tec Trendmonitor

Hannover (ots) - heiseEvents, das Innovationsmagazin TechnologyReview und das Analysehaus techconsult bringen erstmals ab der CeBIT2017 den hei-tec Trendmonitor heraus. Monatliche Umfrageergebnissevon techconsult gepaart mit fundiertem Hintergrundwissen der HeiseMedien liefern ein aktuelles und fundiertes Stimmungsbild der Brancheund weisen den Weg für eine strategische Unternehmensausrichtung.Zielgruppe sind CxO sowie leitende Angestellte im Mittelstand.Im hei-tec Trendmonitor stehen vor allem Innovations- undInvestitionstrends im Fokus. In der ersten Ausgabe geht es umSecurity-Trends: Mobile Security, Cloud Security und SecurityAutomation sind derzeit für Unternehmen höchst relevante Themen. Hiergibt es großen Handlungsbedarf. techconsult befragte rund 200 CxOsowie leitende Angestellte in Konzernen und im deutschen Mittelstand- quer über alle Branchen."Mit dem Trendmonitor wollen wir unseren Kunden einen weiterenMehrwert bieten", sagt Gisela Strnad, Leiterin heise Events. "DieUmfrageergebnisse sollen die Digitalisierungsbemühungen widerspiegelnund helfen, Trendthemen aufzuspüren. Neben Antworten zu IT-relevantenThemen erwarten wir auch Statements zu Unternehmensführung und-steuerung sowie zu gesellschaftlichen Standpunkten." Zusätzlich zuden Informationen aus den Umfragen bietet jeder hei-tec Trendmonitorzum Fokus passendes Experten-Know-how aus den Heise-Publikationen. Inder Startausgabe dreht sich alles um Sicherheit und Datenschutz - vonder Bedrohung durch Bot-Netze bis zu den Datenzugriffsforderungenstaatlicher Stellen.Den hei-tec Trendmonitor gibt es ausschließlich online unterwww.heitec-trendmonitor.de, die 12 Ausgaben kosten 148 Euro. Währendder CeBIT (20. bis 24. März) kann der Trendmonitor kostenlosabonniert werden. Nähere Infos gibt es unterhttps://www.heitec-trendmonitor.de/ oder während der CeBIT in derHalle 6, Stand B 16 auf der Heise Security Plaza.heise Events bietet einem interessierten Fachpublikum imdeutschsprachigen Raum unterschiedliche und seit Jahren etablierteVeranstaltungsformate (Konferenzen, Workshops, Webinare,Sonderausstellungen auf Messen usw.) im Umfeld von Informations- undDigitalisierungsthemen an. Wir bieten ITK-Unternehmen auch dieMöglichkeit, sich gezielt bei Kongressen oder Messen u.a. als Sponsoreinzubringen.Technology Review: Die deutsche Ausgabe des renommiertenM.I.T.-Magazins verbindet mit ihrem redaktionellen KonzeptWissenschaft und Wirtschaft. Technology Review vermittelt monatlichWissen und Orientierung zu aktuellen Technologietrends und schließtdie Lücke zwischen Wirtschafts- und Wissenschaftstiteln.Das Kasseler Unternehmen techconsult ist auf die Beratungprofessioneller Anwender und Anbieter von Informations- undKommunikationstechnik (ITK) in Deutschland, Österreich und derSchweiz spezialisiert. Basierend auf eigenenMarktforschungs-Ergebnissen berät techconsult ITK-Anbieter beiProduktpositionierung, Preisfindung, Vertriebsausrichtung undMarktkommunikation. Zum Geschäft gehören Sponsoring und Verkauf vonStudien und Marktbefragungen, individuelle Beratungsprojekte sowieAnalysten-Services.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverTelefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell