Hochdruckreiniger - einfach zu bedienen, aber mit Tücken

--------------------------------------------------------------Unfallschutz im Haushalthttp://ots.de/XnRZF--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Hochdruckreiniger sind beim Frühjahrsputz imGarten effiziente und einfach zu bedienende Helfer zum Reinigen vonTerrassen und Wegen. Riskant sind die Geräte dennoch: DerWasserstrahl von leistungsstarken Modellen erzeugt eine hoheSchneidwirkung; wird er auf den Körper gerichtet, sind schwerwiegendeWunden auf der Haut nicht selten. Und selbst ein schwacher Strahlkann tückisch sein, wenn er Steinchen, Schmutz oder Fugenstücke sovom Untergrund löst, dass sie durch die Luft fliegend in den Augenlanden. Das ist zumindest lästig, oftmals auch gefährlich. Daraufweist die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) anlässlich der beginnendenGartensaison hin.Lange Hose, Schutzbrille und ArbeitshandschuheMit der richtigen Schutzkleidung lassen sich die Risiken bändigen.Schutzbrille und Arbeitshandschuhe sind genauso wichtig wie langeHosen und festes Schuhwerk. Diese Ausrüstung schützt vor allemempfindliche Körperregionen wie die Augen, aber auch Körperteile, dieunabsichtlich in die Nähe der Sprühlanze geraten könnten.Hochdruckreiniger sicher bedienen, Verletzungsgefahren mindernDie Arbeit mit dem Gerät erfordert immer einen Sicherheitsabstandzu anderen Personen. Selbst ein schwacher Wasserstrahl darf weder aufPersonen noch auf Tiere gerichtet werden, um sie nicht durch einenplötzlich stärker werdenden Sprühstrahl oder aufgewirbelteSchmutzpartikel zu gefährden. Für Kinder sollte das Bedienen desHochdruckreinigers generell tabu sein.Strom und Wasser - keine gute IdeeDie Kombination von Strom und Wasser ist, wie in allen anderenLebensbereichen, auch beim Einsatz eines Hochdruckreinigersgefährlich. Deshalb müssen Gerät und Stromkabel regelmäßig aufSchäden hin überprüft werden, vor allem bei älteren Reinigern odernach einem frostreichen Winter. Der Sprühstrahl muss stets weg vomGerät und von umliegenden Steckdosen gerichtet sein, um einenKurzschluss oder die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Einehöhere Sicherheit bietet zudem die Installation einesFI-Schutzschalters, der neben dem Wohnbereich auch im außenliegendenStromkreislauf empfehlenswert ist.Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell