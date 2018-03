Hochdorf meldet Veränderungen in der Geschäftsleitung

Hochdorf (awp) - Beim Milchverarbeiter Hochdorf kommt es per Anfang April zu Änderungen in der Geschäftsleitung. Das langjährige Geschäftsleitungsmitglied Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients, übergibt an Peter Pfeilschifter, Geschäftsführer der Uckermärker Milch GmbH, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Schweizer werde in Zukunft andere Funktionen bei Hochdorf wahrnehmen.

Zudem tritt Fons Togtema als Mitglied der Geschäftsleitung zurück. Er übernimmt zukünftig Sonderaufgaben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten