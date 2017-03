Hochdorf Holding AG: Jahresziel trotz niedriger Milchpreise erreicht!

Liebe Leser,

Trotz der niedrigen Milchpreise hat Hochdorf sein Jahresziel erreicht. Der Umsatz lag mit 550,9 Mio SFr innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 540 bis 580 Mio SFr. Zur Ergebnisentwicklung wird sich das Management am 13. März äußern. Die im Halbjahresbericht angekündigte operative Marge von 4,0 bis 4,2% wurde aber bestätigt. Den Nettogewinn schätzen wir aufgrund einer deutlich geringeren Zinslast auf 18 bis 19 Mio SFr.

Der Konzern hat einen 51%-Anteil an der Schweizer Pharmalys-Laboratories erworben

Die Strategie bis 2020 sieht die weitere Auslandsexpansion sowie die Ausweitung des Angebots an hochrentablen Produkten vor. Das eher margenschwache Geschäft mit Milchpulver rückt in den Hintergrund. Ausgebaut wird vor allem das Geschäft mit hochwertiger Babynahrung, zumal Hochdorf schon jetzt mit den Produktionskapazitäten in diesem Bereich an seine Grenzen stößt.

Der Konzern hat daher einen 51%-Anteil an der Schweizer Pharmalys-Laboratories erworben. Das Unternehmen vertreibt unter den Marken Primalac und Swisslac Babynahrung und Cerealien in 42 Ländern und bringt Hochdorf näher an den Endkonsumenten heran. Pharmalys erwirtschaftet zweistellige Margen und einen Umsatz von etwa 100 Mio SFr. Zur Finanzierung des Kaufpreises von rund 150 Mio SFr wurde bereits eine bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse