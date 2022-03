Hochdorf Holding AG-Aktie: Nicht vergessen!

Bekannt ist aber, dass der Konzern in den vergangenen Monaten einige Schritte unternommen hat, um seine angespannte Situation nach der gescheiterten Expansionsstrategie zu verbessern. So begann der Konzern im September mit der schrittweisen Schließung der Fabrik in Hochdorf und gleichzeitigen Bündelung der Aktivitäten am Standort Sulgen, die Ende 2023 abgeschlossen sein soll.

Von der Maßnahme verspricht sich der Konzern ab 2024 jährliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung