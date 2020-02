Hochbetrieb auf Deutschlands Autobahnen / Staubilanz 2019: Staus werden weniger, dauern aber länger / Staubelastung nimmt deutlich zu (FOTO)

München (ots) - Wer im vergangenen Jahr auf Deutschlands Autobahnen unterwegswar, musste im Vergleich zum Vorjahr noch mehr Geduld aufbringen: Zwar nahmsowohl die Zahl der gemeldeten Staus (rund 708.500) als auch deren Gesamtlänge(rund 1.423.000 Kilometer) gegenüber 2018 um 5 Prozent beziehungsweise 7 Prozentab, dafür mussten die Autofahrer aber deutlich länger im Stillstand ausharren.Die Gesamtdauer der gemeldeten Staus stieg um knapp 14 Prozent auf 521.000Stunden. Das ergab die Auswertung der ADAC Staudatenbank.Wegen uneinheitlicher Einzelergebnisse hat der ADAC erstmals eine neue Kenngrößein seine Staubilanz einfließen lassen: die Staubelastung. Sie beschreibt dieräumlich-zeitliche Ausdehnung eines Staus und ergibt sich aus dem Produkt vonStaulänge und Staudauer. Die Staubelastung aller gemeldeten Stauereignissesummierte sich 2019 bundesweit auf etwa 1,6 Millionen Kilometer mal Stunde undbeträgt damit etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahr.Dass die Zwangsaufenthalte der Autofahrer im Stau noch länger als im Vorjahrdauerten, dürfte auch an der um gut ein Prozent gestiegenen Kfz-Fahrleistung -errechnet von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) - sowie an der gegenüberdem Vorjahr um 20 Prozent gestiegenen Zahl der Baustellen liegen.Im Negativ-Ranking der Bundesländer steht unverändert Nordrhein-Westfalen an derSpitze, 36 Prozent aller Staus entfallen auf Deutschlands bevölkerungsreichstesBundesland. Auf den Plätzen 2 und 3 wie in den Vorjahren: Bayern mit 18 Prozentund Baden-Württemberg (mit 11 Prozent). Somit kamen rund zwei Drittel allerStaumeldungen aus diesen drei Ländern.Betrachtet man die Staulängen, führt Nordrhein-Westfalen mit rund 453.000Kilometern (rund 32 Prozent) vor Bayern mit 267.000 (19 Prozent) undBaden-Württemberg mit rund 191.000 Kilometern (13 Prozent). Werden dieStaulängen ins Verhältnis zur Länge des jeweiligen Autobahnnetzes gesetzt,führen erwartungsgemäß die Stadtstaaten Berlin und Hamburg das Ranking an. Beiden Flächenländern stehen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen an derSpitze. Bayern, Bremen, Hessen und Niedersachsen liegen im Mittelfeld.Die staureichsten Fernautobahnen waren 2019 die Autobahnen A 3 (Köln - Frankfurt- Passau) mit 206 Kilometern Stau pro Autobahnkilometer, A8 (Salzburg - München- Karlsruhe) mit 187 Kilometer Stau pro Autobahnkilometer und die A1 (Lübeck -Hamburg - Köln) mit 175 Kilometern Stau pro Autobahnkilometer.Besonders betroffene Autobahnabschnitte waren die A3 Grenzübergang Suben -Passau, die A3 Oberhausen - Köln sowie die A8 Stuttgart - Karlsruhe.Im Ranking des stauträchtigsten Wochentags hat der Mittwoch seineSpitzenposition verteidigt. Im Durchschnitt summierten sich die Staukilometer andiesem Wochentag auf eine Länge von rund 5100 Kilometer, die Zahl der Staus lagbei rund 2600. Ähnlich schlechte Reisetage waren Donnerstag und Freitag. Wer anden Wochenenden unterwegs war, kam in der Regel besser zum Ziel.Die staureichsten Tage des Jahres 2019 waren Freitag, 2. August, Mittwoch, 29.Mai (Tag vor Christi Himmelfahrt) und Gründonnerstag, 18. April. An diesen Tagenvermengte sich Berufs- mit dem Reiseverkehr. Die staureichsten Monate warenJuli, August und Oktober.Autofahrer, die 2020 weniger häufig im Stau stehen und ihre Fahrt individuellplanen wollen, können sich vor Fahrtantritt auf der adac.de über die aktuelleVerkehrslage und die Baustellensituation informieren. Der ADAC spricht sich fürden weiteren Ausbau des ÖPNV zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit aus, um vorallem im Berufsverkehr Entlastung zu schaffen. Auch die Modernisierung derSchienensysteme im Nah- und Fernverkehr muss konsequent vorangetrieben werden,um so die Kapazitäten und die Zuverlässigkeit zu steigern, mit dem Ziel, mehrAutofahrer zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4512838OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell