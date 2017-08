Baden-Baden / Zwickau (ots) -Förderung mit Auftritten im Radio, bei Konzerten und Festivals /Vorstellung am 29.8.2017 in "SWR2 Cluster" / Konzert von der Mainauam 2.12.2017 in "SWR2 aus dem Land: Musik"Der 20-jährige Geiger Elin Kolev aus Zwickau ist zum "SWR2 NewTalent" gewählt worden. Drei Jahre lang wird er von nun an unteranderem mit Auftritten im Radio, bei Konzerten und Festivalsgefördert. Den Hörern stellt er sich in "SWR2 Cluster" am 29. August2017 erstmals vor. Der Sohn zweier Musiker mit bulgarischen Wurzelngilt als herausragendes Geigentalent. Kolev studiert seit seinerSchulzeit an der Karlsruher Musikhochschule bei dem renommiertenViolinlehrer und Professor Josef Rissin und steht inzwischen kurz vorseinem Examen. Sein nächstes Konzert gibt er am 5. Oktober auf derInsel Mainau im Rahmen der Reihe "Klassischer Herbst" zusammen mitdem griechischen Pianisten Triantafyllos Liotis. SWR2 sendet dasKonzert am 2. Dezember um 20:03 Uhr in "SWR2 aus dem Land: Musik".Die Jury in ihrer BegründungDie Jury begründet ihre Entscheidung folgendermaßen: "Elin Kolevüberzeugte uns sowohl als geigerische Hochbegabung als auch alsMusiker mit einer ungewöhnlichen Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. BeiElin Kolev verbindet sich Souveränität am Instrument mit großerErnsthaftigkeit im Umgang mit der Musik. Die Verknüpfung dieserbeiden Eigenschaften und zudem ein natürliches darstellerischesTalent konnte er bereits als 14-Jähriger in dem Kinofilm'Wunderkinder' beweisen. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeitmit diesem ungewöhnlichen jungen Künstler für beide Seiten noch neue,überraschende und künstlerisch ergiebige Konstellationenhervorbringt."Komet mit BodenhaftungSeinen ersten Geigenunterricht erhielt Elin Kolev mit fünf Jahren.Mit acht trat er als Solist mit der Vogtland Philharmonie vor 5.000Zuhörern auf, mit zwölf folgte sein Debüt in der New Yorker CarnegieHall. Doch dieser kometenhafte Aufstieg steht nicht in Widerspruch zueiner soliden Ausbildung. Elin Kolev hat sich bei Carolin Widmann undin Meisterkursen u. a. bei Thomas Brandis, Friedemann Eichhorn sowiein Karlsruhe bei Josef Rissin zu einem virtuosen Konzertgeigerentwickelt. Parallel hat er erstaunliche internationalePodiumserfahrung gewonnen. Er liebt die Bühne, lenkt dieAufmerksamkeit des Publikums jedoch ganz auf die Musik und ihreEmotion. Elin Kolev wurden bereits zahlreiche Preise verliehen. Seit2016 wird er von der Orpheum Stiftung gefördert, seit 2009 außerdemvon der Albert-Eckstein-Stiftung, die ihm eine Violine von LorenzoCarcassi (Florenz) aus dem Jahre 1749 zur Verfügung stellte.Die Förderinitiative "SWR2 New Talent" wurde 2013 von der SWR2Musikredaktion ins Leben gerufen. Mit dem Nachwuchsprogrammunterstützt das Kulturradio jeweils drei Jahre lang jungeKlassik-Talente. Elin Kolev reiht sich in eine Gruppe junger Künstlerein, die bislang von der Initiative profitiert haben: die SängerinHanna-Elisabeth Müller, der Pianist Alexej Gorlatch, die CellistinJanina Ruh, das "vision string quartet" und der Trompeter SimonHöfele. Die Auswahl trifft eine Jury von SWR2 Musikredakteuren.Sendetermin "SWR2 Cluster": 29.8.2017, 15:05 Uhr, auch zumNachhören auf www.SWR2.de/musik Sendetermin "SWR2 aus dem Land:Musik": 2. Dezember 2017, 20:03 Uhr (Aufzeichnung eines Konzerts aufSchloss Mainau mit Werken von Grieg, Brahms und Say) KonzertinfosInsel Mainau: www.europaeisches-kulturforum-mainau.com ErmäßigterEintritt für Inhaber der SWR2 Kulturkarte.Pressedossier sowie Beitrag aus "SWR2 Cluster" zum Vorhören aufwww.SWR.de/kommunikation Pressefotos: Download auf www.ARD-foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon: 07221 929-23854,oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell