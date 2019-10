Hoch lebe der Hund - und lang bitte auch: 7 Tipps zum Welthundetag für ein langes Hundeleben

Berlin (ots) - Pünktlich zum Welthundetag am 10. Oktober 2019 hatBlitzrechner.de die besten Tipps gesammelt, um die Lebenserwartungdes liebsten Vierbeiners zu erhöhen. Denn es ist es wie beim Menschenauch: Nicht alle sind gleich, nur weil sie gleich alt sind.Genetik, aber auch eine gesunde Lebensweise können dazu führen,dass Mensch und Hund länger jung bleiben - und länger leben.Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und eine entspannte Lebensweisesind für beide gleichermaßen wichtig.Die 7 wichtigsten Tipps für ein langes Hundeleben:1. Altersgerechte Bewegung: Regelmäßige Bewegung trainiert dasHerz-Kreislauf-System, hält das Gewicht in Schach, ist gut für dieKoordination und die Gelenke. Junge Hunde sollen mehrere kleineRunden am Tag gehen, erwachsene Hunde zwei große Runden à einerStunde und ältere Hunde wieder mehrere kleine Runden am Tag.2. Geistige Auslastung: Schon eine neue Gassirunde kann dem Gehirnneuen Input geben. Noch besser sind natürlich Suchspiele, bei denender Hund seine Spürnase einsetzen muss, aber auch Sportarten wieAgility.3. Hochwertiges Futter: Je hochwertiger das Futter eines Hundes,desto nährstoffreicher ist es und desto weniger wird der Körper mitunnötigen oder schädlichen Inhaltsstoffen wie Zucker oderKonservierungsstoffen belastet. Hunde brauchen besonders viel Proteinund leicht verdauliche Fette, weshalb eine vegetarische oder garvegane Ernährung nicht ideal ist.4. Sterilisation oder Kastration: Man kann dazu stehen, wie manmöchte, statisch leben kastrierte Rüden im Durchschnitt ein Jahrlänger als ihre Artgenossen. Hündinnen sind vor den häufigauftretenden Krebserkrankungen an Gebärmutter und Eierstöckengeschützt.5. Regelmäßige Tierarztbesuche: Als Profi sieht ein Tierarzteinfach mehr als der Besitzer. Deshalb sind regelmäßige Check-Upswichtig. Auch Impfungen sollten regelmäßig aufgefrischt werden.6. Gute Erziehung: Nicht selten wird das Hundeleben durch Unfällevorzeitig beendet. Signale wie "Stop!" oder den Rückruf sollte einHund deshalb für den Ernstfall trainieren.7. Mundhygiene: Man muss Hunden in der Regel nicht die Zähneputzen. Sie sollten jedoch jederzeit die Gelegenheit haben, zu kauen.So wird Zahnstein vorgebeugt und das Zahnfleisch massiert. DennEntzündungen jedweder Art können sich negativ auf die gesamteHundegesundheit auswirken.Wichtig ist ein altersspezifisches ProgrammOb Ernährung oder Bewegung: Ein Junghund braucht etwas anderes alsein erwachsener Hund oder ein Senior. Doch gerade den Eintritt indiese Lebensphase verpassen viele Hundebesitzer. Das liegt daran,dass viele oft nicht wissen, wie hoch die Lebenserfahrung ihresHundes ist.Blitzrechner.de hat deshalb viele wichtige Informationen dazuzusammengestellt. Mit dem Hundejahre-Rechner lässt sich zudemsekundenschnell ausrechnen, wie alt der tierische Liebling inMenschenjahren wäre - ein Augenöffner für viele Hundebesitzer. Diealtbekannte Faustformel Hundejahre mal sieben ist nämlich nichtkorrekt: https://www.blitzrechner.de/hundejahre/Pressekontakt:blitzrechner.deTim LillingGeiserichstr. 512105 BerlinTelefon: +49 30 - 41 72 52 78Email: tim ät blitzrechner.deInternet: https://www.blitzrechner.deOriginal-Content von: Blitzrechner, übermittelt durch news aktuell