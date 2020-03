Hoch hinaus rund um Guanajuato: M-Sport Ford blickt der Rallye Mexiko erwartungsvoll entgegen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Esapekka Lappi freut sich gemeinsam mit Beifahrer Janne Ferm aufseine erste Schotterveranstaltung am Steuer des rund 380 PSstarken Ford Fiesta WRC- Teemu Suninen und Jarmo Lehtinen wollen in den Höhenlagen desdritten Rallye-WM-Saisonlaufs mit ihrem Turbo-Allradler neudurchstarten- Gus Greensmith und Elliott Edmondson verstärken das Team vonM-Sport Ford mit einem dritten Fiesta WRC in WerksfarbenM-Sport Ford strebt im wahrsten Sinne des Wortes einem der Höhepunkte derlaufenden Rallye-Weltmeisterschafts-Saison entgegen: Ab dem kommenden Freitagschrauben sich die Fiesta WRC-Besatzungen Esapekka Lappi/Janne Ferm, TeemuSuninen/Jarmo Lehtinen und Gus Greensmith/Elliott Edmondson auf denanspruchsvollen Schotterprüfungen der Rallye Mexiko bis auf 2.700 Meter überMeeresspiegel empor. Dort wird die Luft nicht nur angesichts der enormenKonkurrenzdichte innerhalb der diesjährigen Rallye-WM dünn: Auch physisch müssenFahrer und Beifahrer bei Cockpit-Temperaturen von nahezu 50 Grad Celsius derbesonderen Belastung durch das geringe Sauerstoffangebot standhalten. Dieseswirkt sich auch auf die 1,6 Liter großen EcoBoost-Turbomotoren des Fiesta WRCaus: Die Vierzylinder leisten in den Höhelagen bis zu 20 Prozent weniger. Aufden mitunter sehr rauen Pisten ist unter diesen Voraussetzungen umso mehr einerunde Fahrweise gefragt, die viel Schwung aus den Kurven mitnimmt.Um sich bestmöglich auf diese ungewöhnliche Ausgangslage vorzubereiten, hatM-Sport allen drei Fahrern vor der Abreise nach Mittelamerika einenausführlichen Test in Südspanien ermöglicht. Der dritte WM-Lauf markiertzugleich den Auftakt der Schottersaison. Speziell für Neuzugang Lappi kam esdabei darauf an, erstmals Erfahrungen mit dem Fiesta WR auf losem Geläuf zusammeln und die verschiedenen Optionen für die Abstimmung des Fahrwerks und derKraftübertragung kennenzulernen.Dreh- und Angelpunkt der Rallye Mexiko ist das historische UNESCO-WeltkulturerbeGuanajuato, die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, während sich derService-Park sowie der Start- und Zielort im benachbarten Léon befindet. Auf demProgramm stehen insgesamt 24 Wertungsprüfungen (WP) über eine Gesamtlänge von324,85 Kilometern. Die drei Fiesta WRC für die M-Sport-Vertragsfahrer basierenebenso auf dem in Köln-Niehl produzierten Kleinwagen wie das vierte Exemplar fürdie Litauer Deividas Jocius/Mindaugas Varza und die anderen acht Fiesta, die inweiteren Klassen an den Start gehen."Es ist für uns Zeit zu zeigen, was unser Ford Fiesta WRC auf Schotterstreckenzu leisten im Stande ist", betont M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Wirschätzen unsere Chancen in Mexiko sehr optimistisch ein, zumal wir bei demmittelamerikanischen WM-Lauf auf eine erfolgreiche Historie zurückblickenkönnen: 2018 haben wir dort einen Sieg herausgefahren und bislang bei jederAusgabe dieser Veranstaltung mit mindestens einem der aktuellen World Rally Carsauf dem Podium gestanden. Unser Team hat sich in der Klimakammer desEntwicklungszentrums von Ford gezielt auf die speziellen Herausforderungen derHöhenlagen vorbereitet und auch bei einem viertägigen Test in Südspanienspeziell Strecken auf hohen Bergen ausgesucht. Für Esapekka Lappi ist es dieerste Rallye am Steuer eines Fiesta WRC im Schotter-Trimm, aber er lernt mitjedem einzelnen Kilometer schnell dazu. Teemu Suninens Start in die Saison istetwas harzig verlaufen, er wünscht sich in Mexiko nichts mehr als ein starkesResultat. In der WRC2-Klasse hat er dort bereits einmal gewonnen. Wenn er inseinen Rhythmus findet, kann ihn eigentlich kaum etwas aufhalten. Auch GusGreensmith sollten die Beobachter besser auf dem Zettel haben: Er kennt dieRallye bereits und hat bei seinem ersten Auftritt rund um Guanajuato - wo immervieles passieren kann - bereits überzeugt. Jeder im Team freut sich auf dasbevorstehende Event, denn die Atmosphäre und die Gastfreundschaft in Mexiko sindin jedem Jahr einzigartig."Esapekka Lappi / Janne Ferm (Ford Fiesta WRC, Startnummer 4); WM-Rang: 5;Rallye-Mexiko-Starts: 2. Bestes Ergebnis: Platz 11 (2018)Ihr Debüt mit dem für sie noch ungewohnten Fiesta WRC ist Esapekka Lappi undBeifahrer Janne Ferm bei den ersten beiden Saisonläufen in Monte Carlo undSchweden gut gelungen - auch wenn sich die beiden Finnen immer noch in einemLernprozess befinden. Entsprechend ehrgeizig sind die Ziele, die sie sich fürdie bevorstehende Rallye Mexiko gesetzt haben."Jedes Mal, wenn ich wieder das Lenkrad des Fiesta WRC in die Hand bekomme,werde ich mit dem Auto vertrauter und kann es besser auf meinen Fahrstilabstimmen", erläutert der 29-jährige Lappi. "Auch bei der schwierigenWinter-Rallye in Schweden haben wir einige wichtige Dinge gelernt - ebenso beiden Testfahrten in Spanien. Wir waren bislang immer recht nah an einemPodestresultat dran, in Mexiko wollen wir den Sprung aufs Treppchen schaffen.Auch wenn diese einzigartige Veranstaltung zu den schwierigen zählt, denn dumusst die Ruhe bewahren und sehr effizient fahren. Angesichts der reduziertenLeistung in den Höhenlagen rächt sich jeder kleine Fehler doppelt, denn duverlierst sofort viel Zeit. Aber ich fühle mich gut, mal sehen, was für unsgeht."Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3); WM-Rang: 7;Rallye-Mexiko-Starts: 3. Bestes Ergebnis: Platz 9 (2016, 1. Rang in der WRC2)Die oberste Stufe des Siegerpodests kennt Teemu Suninen in Mexiko schon auspersönlicher Erfahrung: 2016 gewann der heute 26 Jahre junge Finne dort die hartumkämpfte WRC2-Klasse. Nun möchte der Schlaks aus Tuusula seiner schwieriggestarteten Saison neuen Schwung verleihen und auf den harten Schotterpistenwieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Dabei helfen wird ihm auch der großeErfahrungsschatz seines routinierten Beifahrers Jarmo Lehtinen, der in Mexikobereits zum zehnten Mal an den Start geht."Ich habe die Rallye Mexiko schon immer gemocht", unterstreicht Suninen. "DiePrüfungen lassen sich toll fahren, auch wenn die Höhenlage und die hohenTemperaturen uns Fahrer auf eine schwierige Probe stellen. Selbst in einem WorldRally Car ist dort der fehlende Sauerstoff deutlich zu spüren. Aber wir sinddarauf vorbereitet - mental ebenso wie physisch und in puncto Technik. UnserJahr hat etwas mühsam begonnen, aber jetzt konzentriere ich mich voll und ganzauf den bevorstehenden WM-Lauf. Bei den Testfahrten in Spanien haben wir einegute Abstimmung herausgearbeitet, zudem sollte uns die bekannte Zuverlässigkeitund Robustheit des schnellen Fiesta in die Karten spielen. Wir wollen so vieleWM-Punkte wie möglich mit nach Hause nehmen."Gus Greensmith / Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC, Startnummer 44);Rallye-Mexiko-Starts: 1. Bestes Ergebnis: Platz 9 (2018, Rang zwei in der WRC2)Gus Greensmith kann bei der Rallye Mexiko bereits auf Streckenkenntniszurückgreifen: 2018 war der 23-jährige Brite aus Manchester schon einmal rund umLéon am Start, Platz zwei in der WRC2 spricht für ihn - es war seinerzeit daserste Podestresultat für ihn in der zweiten Rallye-WM-Liga mit seinen erstenbeiden WM-Punkten in der Fahrerwertung."Ich bin ein großer Fan der Rallye Mexiko", bestätigt Greensmith. "Vermutlichist es meine absolute Lieblingsveranstaltung im WM-Kalender. Die Landschaft mitihren tollen Farben und die außergewöhnliche Atmosphäre mit den vielenbegeisterten Fans machen absolut Spaß. Ich kann es kaum erwarten, dass eslosgeht. 2018 habe ich dort ein super Wochenende erlebt, doch in diesem Jahr istdie Herausforderung eine völlig andere. Ich habe mich sehr gezielt auf dieheißen Temperaturen und die dünne Höhenluft vorbereitet, ich fühle mich gut. Dassollte mir während der Rallye zugute kommen."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.