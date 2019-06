Hoch hinaus mit dem SKODA MOUNTIAQ: Sechstes SKODA Azubi Concept Car weckt die Abenteuerlust (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -35 Lehrlinge der SKODA Berufsschule haben den Höhepunkt ihresAusbildungsjahres erreicht: Nach acht Monaten intensiver Arbeitpräsentierten sie mit dem SKODA MOUNTIAQ einen spektakulären Pickupauf Basis des SKODA KODIAQ. Die im eigens entworfenen Farbton SunsetOrange lackierte Studie beeindruckt mit zahlreichen optischenHighlights wie einer Lichtleiste auf dem Dach, einer markantenFrontpartie mit Seilwinde, Rammschutz und speziellen Lichteffekten.Bereits zum sechsten Mal in Folge stellt das Projekt diehandwerklichen Fähigkeiten der Lehrlinge unter Beweis.Der Pressemappentext zum SKODA MOUNTIAQ steht in dieser Meldungzum Download bereit. Die gesamte Mappe inklusive Bildmaterial stehtauch auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zurVerfügung.Zudem stehen zwei Videos zum SKODA MOUNTIAQ bereit. Eines zeigtAufnahmen vom Making of (https://vimeo.com/339925204), das andereFootage-Material des fertigen Azubi Cars(https://vimeo.com/339925050).Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell