Unterföhring (ots) -Deutschland hat entschieden! Samuel Rösch (Großrückerswalde beiChemnitz) singt mit seinem Coach Michael Patrick Kelly "Auf uns" undgewinnt "The Voice of Germany" 2018. Die Zuschauer wählen denTheologiestudenten mit der kraftvollen Stimme mit klaren 54,89Prozent zum eindeutigen Sieger der Musikshow. Der 24-Jährige istüberwältigt: "Es ist unbeschreiblich. Ich kann es noch gar nichtfassen, weil ich tatsächlich nicht damit gerechnet habe. Ich dankeGott dafür, dass er mich soweit geführt hat und mir die Gabe gegebenhat, Musik zu machen." Michael Patrick Kelly, der in diesem Jahr zumersten Mal als Coach auf dem roten #TVOG-Stuhl saß, kann sein Glückkaum fassen: "Ich bin überwältigt. Samuel, der ja nur Deutsch singt,kommt ausgerechnet zu mir ins Team und jetzt räumt er das Ding ab.Wahnsinn, ich bin total geflasht. Ich glaube, vielen Zuschauern istes genauso ergangen wie mir. Seine Stimme berührt die Menschenzutiefst."Benjamin Dolic (21, Zuchwil, Schweiz) aus #TeamYvonne liegt mit16,60 Prozent auf Platz 2, gefolgt von Jessica Schaffler (17, Weiz,Österreich) mit 14,99 Prozent aus #TeamMark und Eros Atomus Isler(18, Flensburg) mit 13,52 Prozent aus #TeamFanta.Das Finale von "The Voice of Germany" erzielt gute 11,6 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Am Sonntag, 23.Dezember, geht es um 20:15 Uhr weiter mit "The Voice Senior".Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:17.12.2018 (vorläufig gewichtet)