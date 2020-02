Unterföhring (ots) - "Das wird ein richtig krasses Musikduell", versprichtModerator Jochen Schropp gleich zu Beginn von "United Voices - Das größteFanduell der Welt". "Die Stimmung hier im Studio ist einfach mega. JederKünstler wünscht sich diese Art von Fans", freut sich Sarah Lombardi, die in derneuen SAT.1-Musikshow zum ersten Mal als Moderatorin auftritt. Popsänger gegenDeutschrapper. "Polaroid" vs. "Tausend Tattoos": In der ersten Ausgabe von"United Voices" batteln sich Popsänger Sasha und Deutschrapper Sido bei demFan-Schlagabtausch der besonderen Art - am 13. März 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.Beide Musiker müssen gemeinsam mit ihren Fans eine unabhängige Jury mit dreieigenen Songs überzeugen. Welcher Künstler hat die "besseren" Fans? WelcheAnhänger überzeugen als gemeinsamer Chor? Welche Fans liefern den kreativstenAuftritt und begeistern die Jury? Und last but not least: Wie reagieren dieMusiker auf die einzigartigen Performances mit ihren Fans?"United Voices - Das größte Fanduell der Welt" sorgt für unvergesslicheMusikmomente, wenn bis zu 300 Fans auf der Bühne stehen und gemeinsam mit ihremLieblingsstar seine größten Hits singen und den Star mit einer nie dagewesenenPerformance überraschen. Begleitet werden die Stars von jeweils einemprominenten Unterstützer. Für Sasha ist Moderator Micky Beisenherz am Start.Comedian "Teddy" Teclebrhan begleitet Sido. Moderiert wird "United Voices" vonSarah Lombardi und Jochen Schropp. Eine Woche später, am 20. März, batteln sichThe BossHoss und Angelo Kelly. Produziert wird die TV-Show von Tresor TV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat.1comBildredaktion:Jürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 [89] 9507-1129Jürgen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4529347OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell