Ein Hoch auf Dagobert Duck! Die reichste Ente der Welt wird 70 / Egmont Ehapa feiert mit drei Neuerscheinungen / EPK und APK ab jetzt zum Download bereit (FOTO)

Berlin (ots) -Dagobert Duck hält es wie unsere Stars und Sternchen aus derPromiwelt: Eine kleine Info hier und da, aber nie ins Detail gehen.So verrät uns der Fantastilliardär weder seinen exakten Geburtstag,noch spricht er über sein wahres Vermögen. Nur eines wissen wirgenau: Im Dezember 2017 wird der alte Knauser 70 und die Fans könnenpraktisch jeden Tag auf ihn anstoßen! Gleich drei Neuerscheinungenaus dem Hause Egmont Ehapa versprechen schillernde Unterhaltung:Am 1. Dezember gibt es mit zwei Titeln einen Doppelaufschlag derFeierlichkeiten: So erscheint mit "Micky Maus Spezial" eineSonderausgabe zu Dagobert Duck mit tollen Comics und aufregendenFakten zum Jubiläum der reichsten Ente der Welt. Besonders spannend:Als Extra liegt dem Magazin Dagoberts wertvollster Besitz - seinerster Glückstaler - bei.Zudem erscheint mit "Micky Maus Edition #5 - Abenteuer vonDagobert Duck" im Großformat auf über 100 Seiten eine spannendeFortsetzungsgeschichte in der Dagobert Duck seinem Glückstaler durchsechs Länder hinterherjagen muss - und weitere aufregende Rätsel- undAbenteuer-Comics aus Dagoberts Leben.Und am 5. Dezember macht das "Lustige Taschenbuch 501 - Gold undSilber lieb ich sehr" das Triple voll. Das LTB gratuliert demallbekannten Geizkragen und fährt zur großen Feier verschwenderischalles auf, was dazugehört: jede Menge Spaß und Abenteuer...und 11spannende Geschichten.Übrigens: Zum Auftakt der Feierlichkeiten ist bereits im Oktoberdie Jubiläumsausgabe "Happy Birthday Onkel Dagobert! - 70 GoldeneJahre" im Handel erschienen (Egmont Comic Collection, EUR 25,00,ISBN: 978-3-7704-3970-6)Die vier Jubiläums-Produkte sind im Handel und auch im Egmont Shoperhältlich, unter: https://www.egmont-shop.de/Ein EPK/APK zum 70. Jubiläum von Dagobert Duck findet sich auf demFTP-Server (ftp://ko-pictures.de/) in folgenden Formaten:EPK als MXF-Datei (XDCAM HD 422, 50MBit/s)EPK als MPEG-4-Datei (1920x1080, 6 MBit/s)Zugangsdaten zum Download:User: f00dfbeaPasswort: LTB#2017!Sämtliche Transkripte des EPK/APK-Materials, ausführlichesInformationsmaterial und Illustrationen aus der Dagobert-Weltbefinden sich auch auf unserem Presseportal:www.egmont-presseportal.de.Inhalte EPK & APK:Animation:01 Disney Channel / Quelleangabe: "DuckTales - ab 22. Dezember aufDisney XD"02 Teaser LTB 501 Gold und Silber lieb ich sehr03 SteckbriefeAudio:01_Ulrich Schröder, Disney Zeichner02_Peter Höpfner, Editor DirectorVideo:01_EPK_Itv Ulrich Schröder, Disney Zeichner02_EPK_Itv Peter Höpfner, Editorial Director03_EPK_Itv_Flemming Andersen, Egmont ZeichnerFür Rezensionsexemplare wenden Sie sich gerne an:Anja Adam für das LTBPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deChristian Fränzel für MagazinPR- und Produkt-ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon + 49 (0)30/24 00 84 27E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell