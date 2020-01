Hobbythek-Erfinder Jean Pütz denkt auch mit 83 nicht an Ruhestand

Osnabrück (ots) - TV-Moderator kann sich auch mit 83 Jahren ein Leben ohneArbeit nicht vorstellen - "Wahrscheinlich mache ich es, bis ich umfalle"Osnabrück. Für Jean Pütz, Wissenschaftsjournalist und Erfinder der TV-Sendung"Hobbythek", kommt es auch mit 83 Jahren nicht infrage, sich auf die faule Hautzu legen. "Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören zu arbeiten. Wahrscheinlichmache ich es, bis ich umfalle", sagte der deutsch-luxemburgische Moderator imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Die tägliche Arbeit halte ihn fit, erklärte Pütz: "Die Gehirnzellen müssen, wiejeder Muskel, lebenslang trainiert werden, sonst bauen sie sich ab. Es heißt janicht umsonst, man betreibt Denksport. Und genau das mache ich: denken. Und esmitteilen, wenn was dabei herausgekommen ist. Das hält mich gesund. Und das istdoch super", so Pütz weiter.Diese Strategie rät der TV-Star, der mit dem WDR-Publikumshit Hobbythek ab 1974über Jahrzehnte Millionen Heimwerker und Hobbybastler im Land inspiriert hat,auch anderen: "Ich kann jedem nur empfehlen, sich geistig nicht in den Ruhestandversetzen zu lassen", sagte der 83-Jährige, der täglich im Internet arbeitet,etwa Videos und Facebook-Beiträge zu aktuellen wissenschaftlichen oderpolitischen Fragen erstellt oder seine Homepage mit Texten zu Wissenschaft undTechnik bestückt.Privat sei er "seit zwanzig Jahren ein engagierter Familienmensch", sagte derTV-Moderator mit dem ausladenden Schnurrbart, der mittlerweile weiß gewordenist. Seit dem Jahr 2000 ist er mit seiner dritten Ehefrau Pina Colucciaverheiratet, das Paar hat einen Sohn (geb. 1999) und eine Tochter (geb. 2010).Aus erster Ehe stammt Sohn Jörn, der vor Kurzem 60 Jahre alt geworden ist. Dasszwischen dem ältesten Sohn und der jüngsten Tochter stattliche 51 Jahre liegen,stört ihn nicht, im Gegenteil: "Ja, toll, oder? Alt fühle ich mich aber trotzdemnicht. Ich arbeite ja auch jeden Tag", sagte Pütz.Überhaupt sei er "ein Glückspilz", betonte der Fernsehmoderator. Am liebstenhätte er seine Biografie, die nach seinem bekannten Hobbythek-Spruch "Ich hab damal was vorbereitet" betitelt wurde, anders genannt, nämlich: "Ein Glückspilzpackt aus", sagte Pütz. "Das bin ich ja bis heute, ein Glückspilz. Das bin ichdefinitiv."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4483446OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell