"Ho-Ho-Ho-Chi-Minh!" und Schlaghosen - die 68er in SWR2 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Themenschwerpunkt vom 7.-15.4.2018 mit mehr als 30 Sendungen / U.a. "Archivradio" und "Radioday" zum Attentat auf Dutschke (11.4.) /Interaktive Zeitreisen auf www.SWR2.de/68erSexuelle Befreiung, Rockmusik, Reform-Unis und Kinderläden,Emanzipation und linker Terrorismus: Das Kulturradio SWR2 beleuchtetin einem Themenschwerpunkt vom 7. bis 15. April 2018 die Umwälzungenund Folgen der 68er-Bewegung. Ausgangspunkt für zahlreiche der rund30 Einzelsendungen bildet historisches O-Tonmaterial aus dem Jahr1968, das bei Demonstrationen, Studentenversammlungen oder Konzertenfürs Radio aufgenommen wurde. Am Jahrestag des Attentats auf RudiDutschke am 11. April schildert das "SWR2 Archivradio" mitOriginalaufnahmen die Entwicklung vom Studentenprotest zur68er-Bewegung. Ein "Radioday" macht mit Hilfe von Mitschnitten ausdem Radio hörbar, was am 11. April 1968 sonst noch auf der Weltpassierte (10:05 Uhr). Das SWR Fernsehen sendet am 15. April dieDokumentationen "Der Polizeistaatsbesuch" und "Deutschland ʼ68".Interaktive Zeitreisen auf SWR2.deIm Internet widmet sich SWR2 dem Lebensgefühl der 68er. Die Nutzerkönnen sich auf interaktive Zeitreisen durch die wichtigstenEreignisse des Jahres 1968 im Südwesten begeben. Zu sehen sindzahlreiche historische Fotos sowie Filmbeiträge aus der "Abendschau",u. a. ein Interview mit Pfarrer Helmut Ensslin zum Urteil gegen seineTochter Gudrun wegen Brandstiftung in einem Frankfurter Kaufhaussowie Berichte über die Tübinger Studentenproteste, die sich gegenden Prozess wegen politischer Aktionen von Studenten gegen denVietnam-Krieg richteten. Außerdem gibt es eine Serie "Was machteigentlich...?" zu den Akteuren der 68er wie Uschi Obermaier oderGretchen Dutschke-Klotz. Das umfangreiche Angebot ist unterwww.SWR2.de/68er erreichbar.Zeitzeugen, Musik und Bücher aus dem Jahr 1968 Außerdem imProgramm: Diskussionen über die 68er-Generation im "SWR2 Forum",Musik und Bücher aus dem Jahr 1968 sowie Features in "SWR2 Wissen"und "SWR2 Leben", u. a. über den Einfluss der 68er auf Bildung,Erziehung und die Rolle der Frau. "SWR2 Leben: Zornige Weiber"rekonstruiert, wie die Rede der Studentin Helke Sander auf einerKonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes im September1968 zum Auslöser der neuen Frauenbewegung werden konnte (12.4.).Musikalisch löste die Protestbewegung Sympathien der damaligenAvantgarde um Karlheinz Stockhausen und Hans Werner Henze aus. Vorallem aber wurden die Rockmusik und das Repertoire der Liedermacherzu ihrem akustischen Markenzeichen ("SWR2 Musikstunde", 9.-13.4.,"SWR2 Musikpassagen", 15.4.).Hans-Christian Ströbele in "SWR1 Leute" / 68er-Abend im SWRFernsehen Am Sonntag, 8. April 2018 ist der Alt-68er undEx-Bundestagsabgeordnete von "Bündnis 90/Die Grünen" Hans-ChristianStröbele ab 10 Uhr zu Gast in "SWR1 Leute" in Rheinland-Pfalz. ZumAbschluss des SWR2 Schwerpunkts gibt es am 15. April einen 68er-Abendim SWR Fernsehen. Das SWR Fernsehen zeigt um 22:50 Uhr die aktuelleDoku "Deutschland '68 - (K)ein Jahr wie jedes andere!" (RB/NDR), diewenige Tage vorher im Ersten erstausgestrahlt wird. Im Anschluss um23:35 Uhr folgt "Der Polizeistaatsbesuch" von Roman Brodmann aus demJahr 1967, einer der berühmtesten Filme der Stuttgarter Schule,entstanden für die legendäre Reihe "Zeichen der Zeit" des damaligenSDR.Weitere Informationen: www.SWR2.de/68erProgrammübersicht zum Download (PDF): www.SWR.de/kommunikationPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de