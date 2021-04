Hive Blockchain-Aktie: Kann das zu neuen Kursrekorden führen?

Während es an den Börsen über die Feiertage eher ruhig zugeht, werden Kryptowährungen munter weitergehandelt. Daraus ergeben sich wichtige Signale für die Hive Blockchain-Aktie, welche von den Kursen von Bitcoin und Co. in der Regel stark abhängig ist.

Immerhin besteht das Geschäftsmodell des Unternehmens hauptsächlich darin, mit geballter Rechenkraft Währungen wie Ethereum zu schürfen. Je höher der Kurs, desto höher fallen Umsätze



