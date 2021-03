Hive Blockchain-Aktie: Ihrer Zeit voraus?

Der Höhenflug des Bitcoin erlebte am gestrigen Donnerstag einen ordentlichen Dämpfer. Zeitweise verlor die Kryptowährung um mehr als zehn Prozent an Wert und fiel im Tief sogar unter die Marke von 51.000 US-Dollar. Das letzte Allzeit-Hoch bei rund 61.000 Dollar rückt damit für den Moment in einige Entfernung.

