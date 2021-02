Hive-Blockchain-Aktie: Blanke Panik macht sich breit!

Beim Bitcoin sah es in der ausgelaufenen Woche längst nicht mehr so rosig aus wie noch in den Wochen zuvor, als Elon Musk der Kryptowährung mit einem Milliardeninvestment durch Tesla und dem einen oder anderen Tweet auf die Sprünge half. Es kam stattdessen das, was irgendwann kommen musste: die erste Korrektur.

Jene setzte den Kurs für den Bitcoin um rund 14 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung