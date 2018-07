Hitzewoche mit über 35 Grad in ganz Deutschland: wetter.com gibt hilfreiche Tipps

München (ots) - Es wird heiß! Ab heute sollen die Temperaturendeutschlandweit erstmals die 35-Grad-Marke überschreiten.wetter.com-Experten geben hilfreiche Tipps und zeigen neben denpositiven Seiten des Hochsommers auch dessen Nachteile. Durch dieanhaltend hohen Temperaturen ist insbesondere im Norden die Gefahrfür Wald- und Wiesenbrände groß. Der Süden hingegen kommt nach demvielen Regen der letzten Tage nun auch wieder in Sonnengenuss. Diegefühlten Temperaturen steigen auf über 39 Grad.wetter.com-Meteorologe Kai Zorn rät auf Alkohol und Kaffee zuverzichten und leichte Speisen zu sich zu nehmen. Zudem verrät er dierichtige Lüft-Technik zur angenehmeren Temperierung von Räumen. Trotzden Vorzügen des sonnigen Wetters inklusive Badespaß warnt derWetter-Experte eindringlich vor der Brandgefahr. Weitere Tipps undeine ausführliche Wettervorhersage gibt er im Spezial-Video aufwetter.com: http://ots.de/MEmVIAwetter.com-Expertin Renate Molitor zu den Begleiterscheinungen derHitzewelle: "Als Folge der extremen Trockenheit besteht in rund 4/5Deutschlands eine hohe Brandgefahr. Hier sollte unter keinenUmständen mit Holzkohle gegrillt oder Zigaretten auf dem Bodenentsorgt werden." Am meisten leidet die Natur unter dem anhaltendenWassermangel, weshalb die Expertin empfiehlt: "Im Garten sollte eherin den frühen Morgenstunden gegossen werden, denn dann verdunstet amwenigsten Wasser. Außerdem gilt beim Gießen: Lieber ein Mal richtigviel als mehrere Male wenig."Besonders das Vertrocknen von Bäumen ist in Städten ein wichtigesThema. In einigen Regionen Deutschlands sind bereits Feuerwehren zumGießeinsatz ausgerückt, um Alleen und Straßenbäume vor demVertrocknen zu retten. Wer hier helfen will, kann mit ein paar Eimernoder Gießkannen Wasser bereits einen aktiven Beitrag leisten.Über wetter.comDas Wetterportal wetter.com gehört zur ProSiebenSat.1 Group. Nebenden aktuellen und präzisen Vorhersagen bietet wetter.com stetsaktuelle Wetterwarnungen, ein Niederschlagsradar, Biowetter,thematische Wetterkarten, Satellitenbilder, HD Live Webcams,einzigartige Services rund ums Wetter, täglich neu produzierteWettervideos und natürlich den 24-Stunden Sender "wetter.com TV".Pressekontakt:Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AGwetter.com AGReichenaustraße 19a78467 KonstanzJens KreuschDirector wetter.com TVTel. + 49 89 412007280jens.kreusch@wetter.comOriginal-Content von: wetter.com, übermittelt durch news aktuell