Hitzewelle verstärkt die Unfallgefahr - Stiftung Gesundheitswissen informiert zu Erste Hilfe

Berlin (ots) - Mit der andauernden Hitzewelle steigt auch dieUnfallgefahr. Dehydrierung, Hitzschläge und eine starke Belastung desKreislaufes - die Gründe sind vielfältig. So waren Unfälle, akuteHerzerkrankungen und Schlaganfälle auch die häufigstenAlarmierungsgründe für einen Luftrettungseinsatz im ersten Halbjahr2018, wie eine aktuelle Statistik der Deutschen Rettungsflugwachtzeigt. Schnelle Hilfe ist dabei das A und O. Die StiftungGesundheitswissen gibt daher Tipps, wie man helfen kann, Leben zuretten.1. Jede Sekunde zähltOb in der Freizeit, am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr - wennMenschen in Not geraten, ist schnelle Hilfe oft lebenswichtig. Etwabei einem Herzstillstand: Ohne Reanimation sinkt nach Angaben derStiftung Anästhesiologie die Überlebenschance pro Minute um ca. zehnProzent. Bereits nach fünf Minuten ist es unwahrscheinlich, dass derBetroffene überlebt.Selbst wenn im Ernstfall umgehend ein Notruf erfolgt, bis dieRettungskräfte eintreffen und eingreifen, vergeht meist wertvolleZeit. Auch einfache Maßnahmen können lebensrettend sein. Daher sollteman zügig mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen, die eigeneSicherheit dabei aber nicht vergessen.Notfall - die wichtigsten Schritte im Überblick- Notfallort sichern: Gefahren für sich und andere ausschließen- Notruf absetzen- Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten2. Gefahren für sich und andere ausschließenWer im Notfall unüberlegt handelt, bringt möglicherweise sich undandere in Gefahr. Schlimmstenfalls entsteht zusätzlicher Schaden.Darum beginnt Erste Hilfe nicht mit Wiederbelebungs-Maßnahmen,sondern mit der eigenen Sicherheit. Sie erkennen einen Notfall?Bewahren Sie Ruhe und verschaffen sich einen Überblick: Was istgeschehen und welche Gefahren drohen? Der Selbstschutz hat Priorität.Nähern Sie sich Betroffenen erst, wenn es Ihnen gefahrlos möglichist. So gilt zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall mit Verunglückten:Sichern und kennzeichnen Sie zunächst die Unfallstelle, warnen Sieandere Verkehrsteilnehmer, damit keine Folgeunfälle passieren.3. Einen Notruf absetzenUnter der europaweiten Notrufnummer 112 erreichen Sie dieRettungsleitstellen. Dort werden die Einsätze koordiniert. Damit dieRettungskräfte vorab alle relevanten Informationen erhalten, denUmfang der benötigten Maßnahmen einschätzen können und wissen, wassie am Unfallort erwartet, beantworten Sie am Telefon folgendeFragen:Wo ist etwas passiert?Was ist geschehen? Wie viele Verletzte gibt es?Welche Verletzungen liegen vor?Wer meldet den Unfall?Warten Sie anschließend auf Rückfragen. Das Personal derLeitstellen ist geschult und wird Sie nicht allein lassen, bisRettungskräfte eintreffen.4. Erste Hilfe leisten - körperlich und seelischIm Notfall ist die Hilfsbereitschaft wichtiger als das Wissen umspezielle Hilfsmaßnahmen. Selbstverständlich bewirken Sie mehr mithöherer Kompetenz. Doch schon mit einfachen Mitteln können Siefeststellen, ob Lebensgefahr besteht und welche Hilfe benötigt wird.Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin in der Leitstelle derNotrufzentrale wird Ihnen am Telefon mit Instruktionen zur Seitestehen.Ist das Opfer bewusstlos, reagiert also nicht auf lautesAnsprechen, atmet aber normal? Dann bringen Sie es in die stabileSeitenlage. Damit verhindern Sie, dass Flüssigkeiten wie Blut oderErbrochenes in die Atemwege gelangen, an denen der Betroffeneersticken könnte. Überprüfen Sie anschließend regelmäßig die Atmung,bis Rettungskräfte eintreffen.Können Sie hingegen keine oder nur eine unregelmäßige Atmung(Schnappatmung) feststellen, deutet das auf einen Herzstillstand hin.Ein Versagen der Pumpfunktion des Herzens führt unbehandeltunweigerlich auch zum Kreislaufstillstand. Es wird kein Blut mehrdurch den Körper gepumpt - das Opfer schwebt in akuter Lebensgefahr.Dieser Zustand ist nur für sehr kurze Zeit umkehrbar. Beginnen Siedaher sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese umfassenHerzdruckmassage und Beatmung. Ungeschulte Laien, die sich keineBeatmung zutrauen, können auch helfen, indem sie ausschließlich dieHerzdruckmassage durchführen.Beginnen Sie mit der Herzdruckmassage. Die richtige Frequenz liegtbei 100- bis 120-mal Drücken pro Minute. Um sie einzuhalten hilft es,wenn Sie im Kopf still den Pop-Hit "La Macarena" oder "Stayin' Alive"mitsingen. Das hat eine Studie der Europäischen Gesellschaft fürAnästhesiologie an der Universität Barcelona ergeben. DieHerzdruckmassage erfolgt im stetigen Wechsel mit der Beatmung: 30xDrücken, 2x Beatmen. In der Praxis zeigt sich aber, dass einigeMenschen insbesondere bei der Beatmung unsicher sind. Noch einmal:Ehe Sie gar nicht helfen, können Sie auch nur die Herzdruckmassagedurchführen. Beenden Sie die Reanimation erst, wenn Sie eindeutigeLebenszeichen feststellen oder Rettungskräfte übernehmen.Zur Ersten Hilfe gehören auch psychologische Maßnahmen. Personen,die nach einem Unfall unverletzt wirken, stehen häufig unter Schockund gefährden sich durch unreflektiertes Verhalten womöglich selbst.Sie können viel bewirken, indem Sie Betroffene ansprechen undberuhigen, sie außerhalb des Gefahrenbereichs bringen und ihrenZustand überwachen bis professionelle Helfer vor Ort sind.5. Fähigkeiten regelmäßig auffrischenEin Notfall kann jederzeit eintreten. Wer darauf vorbereitet ist,kann wirksam helfen. Doch viele Menschen in Deutschland besitzen nurlückenhafte Erste-Hilfe-Kenntnisse. In einer repräsentativen Umfrageim Auftrag der Asklepios Kliniken schätzte weniger als jeder Vierte(23 Prozent) seine Fähigkeiten als "gut" ein. Bei der Hälfte derBefragten lag der letzte Kurs mindestens zehn Jahre zurück. Fallsdies auch auf Sie zutrifft und Sie Ihre Kenntnisse erweitern oderauffrischen möchten: Rettungsdienste wie das Deutsche Rote Kreuz, dieJohanniter oder der Malteser Hilfsdienst bieten regelmäßig Kurse anund empfehlen, diese alle zwei bis drei Jahre zu wiederholen.Wichtige Rechtsfragen zur ErsthilfeMuss ich helfen?Ja. Wer im Notfall keine Hilfe leistet, obwohl es erforderlich undgefahrlos möglich wäre, macht sich laut §323c Strafgesetzbuch wegenunterlassener Hilfeleistung strafbar. Es drohen Geld- und sogarFreiheitsstrafen. Allerdings: Falls sich Laien für die Hilfeleistungin erhebliche Gefahr begeben müssten, ist die Pflicht zu helfen mitdem Absetzen eines Notrufs erfüllt.Drohen mir bei Fehlern rechtliche Konsequenzen?Wer Erste Hilfe leistet und dabei nicht grob fahrlässig handeltoder Betroffene vorsätzlich verletzt, haftet nicht für dadurchentstandene Schäden. Ein gerettetes Leben ist wichtiger als einegebrochene Rippe, zerschnittene Kleidung oder eine eingeschlageneScheibe. Deshalb werden Ersthelfer nicht für Verletzungen oderSachschäden haftbar gemacht, die durch Hilfeleistung entstehen.Wer haftet, wenn mir etwas passiert?Ersthelfer, denen durch die Hilfeleistung Eigenschaden entsteht,haben Anspruch auf Schadensersatz. Unvermeidbare Sachschäden, z.B.Schäden an der Kleidung infolge der Ersten-Hilfe-Leistung, können beider Haftpflichtversicherung des Verunglückten geltend gemacht werden.Bei körperlichen Schäden des Ersthelfers, die durch dieErste-Hilfe-Maßnahmen verursacht werden, ist die gesetzlicheUnfallversicherung zuständig. Ansprechpartner sind in aller Regel dieUnfallkassen der Bundesländer. Wo kann ich mich zur Rechtslage erkundigen?
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bietet eineBroschüre mit ausführlichen Informationen zu Rechtsfragen beiErster-Hilfe-Leistung durch Ersthelferinnen und Ersthelfer an, dieauch online heruntergeladen werden kann:
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/10852-ehl.pdf
Über die Stiftung Gesundheitswissen:
Die gemeinnützige, operative Stiftung Gesundheitswissen mit Sitzin Berlin will die Kompetenz von Menschen in Deutschland im Hinblickauf Gesundheit und Prävention stärken und die Informationsasymmetrienzwischen Arzt und Patient abbauen. Dazu erstellt sie u.a.laienverständliche Gesundheitsinformationen auf Grundlage aktuellerwissenschaftlicher Erkenntnisse, zeigt Präventionsmöglichkeiten sowieBehandlungsalternativen auf und fördert das Gesundheitswissen imAllgemeinen. 