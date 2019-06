Hitzewelle und tropische Nächte: Asklepios Kliniken rechnen mit mehr Notfallpatienten (FOTO)

Hamburg (ots) -Zehn "goldene Regeln" von Notfallmedizinern für die erwartetenHöchsttemperaturen von 35 Grad und mehr in Deutschland Ende JuniDie Notaufnahmen der Asklepios Kliniken rechnen damit, dass in denkommenden Tagen deutlich mehr Patienten als üblich wegenhitzebedingter Beschwerden behandelt werden. Wetterexperten rechnenin vielen Regionen Deutschlands, vor allem im Westen und Süden, aberauch in Hamburg, mit mehrtägigen hochsommerlichen Temperaturen vondeutlich über 30 Grad. Auch die Nächte werden den Prognosen nachaußerordentlich warm. Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufproblemesowie allgemeines Unwohlsein sind dann die typischen Symptome derPatienten, die sich in einer Notaufnahme vorstellen oder dorthingebracht werden. Häufig ist Flüssigkeitsmangel Ursache für dieBeschwerden. Insbesondere ältere Menschen reagieren dabeiempfindlicher auf einen Flüssigkeitsverlust, z. B. durch Schwitzen,weil bei ihnen der Anteil von Flüssigkeit am Körpergewicht nur 60Prozent ausmacht."Besonders gefährlich sind der Flüssigkeitsmangel und die direkteHitzeeinwirkung", erklärt Dr. Jan-Christoph Lewejohann, LeitenderArzt der Zentralen Notaufnahme der Asklepios Klinik Wandsbek(Hamburg), die jährlich ca. 35.000 Notfallpatienten behandelt(https://www.asklepios.com/hamburg/wandsbek/experten/zna/). An heißenTagen erhöht sich der Flüssigkeitsbedarf mitunter erheblich. Daskörpereigene Kühlungssystem stößt dann schnell an seine Grenzen undes kann zu einer Dehydrierung kommen. Der Mangel an Flüssigkeit imKörper ist dabei Folge von zu geringer Flüssigkeitsaufnahme und einemgroßen Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen. "Man darf nichtvergessen, dass unser Körper zu 60 Prozent und unser Gehirn zu 80Prozent aus Wasser bestehen. Deshalb macht sich einFlüssigkeitsmangel als Erstes im Kopf bemerkbar. Die Patienten klagendann über Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme, Müdigkeit undallgemeines Unwohlsein. Aber auch eine Bewusstseinstrübung kann eineernstzunehmende Folge der Hitze sein", so Dr. Lewejohann. Außerdemgehen durch das Schwitzen auch wertvolle Mineralstoffe, die derKörper für seine Stoffwechselprozesse benötigt, verloren.Insbesondere kleine Kinder sowie alte und kranke Menschen müssen indieser Jahreszeit besonders vorsichtig sein, warnt derNotfallmediziner. Bei Patienten mit Herzschwäche ist bei zunehmendenBeschwerden zeitnah der Hausarzt zu kontaktieren. Tägliches Wiegensowie regelmäßige Blutdruckkontrollen können zur Einschätzung desFlüssigkeitshaushaltes und der Kreislaufsituation dienen.Zehn "goldene Regeln" der MedizinerWährend die meisten Menschen die Sommerwärme voll genießen,sollten vor allem ältere Menschen und Kinder vernünftig mit der Hitzeumgehen. Diese Tipps haben die Experten der Asklepios Kliniken:1. Tragen Sie luftige Kleidung und eine helle Kopfbedeckung, wenn Siein der Sonne unterwegs sind.2. Halten Sie sich möglichst in kühlen Räumen auf.3. Vermeiden Sie ungewohnte körperliche Anstrengung.4. Setzen Sie sich nicht der prallen Sonne aus (z. B. bei der Arbeitim Garten).5. Gönnen Sie sich eine verlängerte Mittagspause, machen Sie Siesta.6. Bevorzugen Sie leichte Kost wie Gemüse, Fisch oder Obst.7. Trinken Sie mehr als sonst, "immer über den Durst", aber keinenAlkohol und nicht zu kühle Getränke.8. Trinken Sie nicht zu viel auf einmal, denn pro Stunde können Sienur 500 - 800 ml Flüssigkeit aufnehmen und sinnvoll verwerten. Ambesten trinken Sie über den Tag verteilt jede Stunde ein Glas Wasser,auch wenn Sie noch keinen Durst haben.9. Bei Hitze verbraucht der Körper mehr Natrium, Magnesium undCalcium. Deshalb ist es ratsam, dementsprechend angereicherteMineralwässer zu trinken. Herz- und nierenkranke Menschen solltenallerdings aufpassen und ihren Arzt befragen, welche Wassersorten und-mengen für sie geeignet sind.10. Lassen Sie niemals Kinder oder Haustiere in einem geparkten Autozurück.Flüssigkeitsverlust und DurstKleine Kinder und ältere Menschen reagieren empfindlicher aufFlüssigkeitsverlust, vor allem durch Schwitzen. Bei Senioren machtder Anteil von Flüssigkeit am Körpergewicht nur 60 Prozent aus. Beigroßer Hitze gehen mit dem Körperwasser immer auch Natrium, Magnesiumund Calcium mit verloren. Und zwar vor allem aus den Körperzelleneinschließlich Nervengewebe. Diese trocknen dann regelrecht aus. Manwird dadurch müde und matt, die Reaktionsfähigkeit lässt nach, wasunter anderem im Straßenverkehr riskant ist. Im Extremfall kann es zuregelrechten Verwirrtheitszuständen kommen. Aber auch dasHerzkreislaufsystem ist gefährdet durch ein Versacken des Blutes mitBlutdruckabfall und durch Eindicken des Blutes mit Thrombose undEmbolie.Da im Alter auch das spontane Durstgefühl nachlässt, lautet eineder goldenen Regeln "Trinken Sie über den Durst". In Einrichtungenwie Heimen oder Krankenhäusern wird regelmäßig zum Trinken animiertund anhand von Trinkplänen die Flüssigkeitsaufnahme auchkontrolliert. Ältere Autofahrer sollten ebenfalls ein Prinzip derRegelmäßigkeit pflegen, nämlich alle zwei Stunden eine Pause zumAbkühlen und Trinken einlegen. Dies ist umso wichtiger, da diefehlende Wärmeabgabe im überhitzten Auto fatale Folgen fürReaktionsvermögen und Körperkreislauf hat.Warme oder kalte GetränkeKalte und eiskalte Getränke belasten den Körper deutlich mehr alswohltemperierte oder warme, denn er muss viel Energie aufbringen, umdie Temperatur zu regulieren. Als Folge schwitzen wir noch mehr.Dadurch werden zusätzliche Kalorien verbrannt, mit dem Effekt, dasszusätzliche Körperwärme entsteht. Extrem kalte Getränke könnenaußerdem zu Magenproblemen und Unwohlsein führen. Deshalb derHinweis: Auch warmer Pfefferminztee kann erfrischen und dieBlutgefäße in Magen und Darm erweitern, sodass der Tee besser undschneller als kalte Getränke ins Blut gelangen kann.Gefühlte TemperaturenDie sogenannte gefühlte Temperatur weicht von der tatsächlichgemessenen Temperatur ab. Sie wird anhand von Luftfeuchte, Strahlung,Wind, tatsächlicher Temperatur sowie dem menschlichen Verhalten(Aktivität und Bekleidung) berechnet.Im Notfall immer 112 anrufen!Wenn es zu einem Hitzschlag oder Kollaps gekommen ist oder derVerdacht besteht, ist sofort der Rettungsdienst unter derTelefonnummer 112 zu verständigen. 