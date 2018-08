Hitzewelle sorgt für rekordverdächtigen Eiskrem-Sommer

Hamburg (ots) - Seit Wochen wird Deutschland mit Sonnenschein undschönstem Sommerwetter verwöhnt, auch im August geht es in weitenTeilen des Landes hochsommerlich weiter. Freibäder, Parks und Strändeverbuchen Besucheranstürme und die Eistruhen der Republik werden zumbeliebten Anlaufpunkt. Wenig überraschend also, dass dies fürÜberstunden in der Eiskremproduktion sorgt.Während in diesem Sommer Rekorde in Bezug auf Sonnenstunden undSommertemperaturen geknackt werden, ist auch Deutschlands Liebe zumEis weiter rekordverdächtig:- Jeden Tag verlassen 80 LKWs mit insgesamt 10,5 Millionen Eis dasLangnese Eiskremwerk in Heppenheim- Mit der Anzahl an produzierten Capris pro Jahr (34 Millionen!)könnten 7.800 Badewannen mit Orangensaft gefüllt werden- Bis zu 2.200 Magnum laufen in Heppenheim pro Minute vom Band -24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Auf das Jahrgerechnet könnte man damit eine Strecke viereinhalb Mal um dieErden legen- Täglich fließen 170 Tonnen Milch in die Produktion - so viel wieetwa 3.400 Kühe produzieren- Im letzten Jahr wurden im Langnese Eiskremwerk 990.451.769Eisstiele verarbeitet- Jedes Jahr werden in Europas größtem Eiskremwerk mehr als 1,6Milliarden Portionen Eis hergestellt - und der diesjährigeSommer sorgt für zusätzliche SchichtenDie Wahl des Eises hängt vom Wetter ab: Je heißer und sonniger,desto öfter der Griff nach fruchtigem Sorbet. Für die extraErfrischung sorgen bei diesem Wetter der Sommer-Klassiker Capri,fruchtiges Solero-Eis oder die Sorbets von Cremissimo. Besonders treubleiben die Deutschen aber nach wie vor ihren Eiskrem-Klassikern, wiedas folgende Ranking zeigt. Hier haben wir die Top 3 der beliebtestenLangnese-Eissorten zusammengetragen:Schwimmbad Tankstelle Kiosk1 Nogger Choc Magnum Mandel Magnum Mandel2 Cornetto Haselnuss Magnum Classic Nogger Choc3 Calippo Cola Cornetto King Cone Cornetto HaselnussNeben den beliebten Klassikern finden sich auch in diesem Jahrwieder zahlreiche Neuheiten in den Langnese-Truhen. Während Magnummit Hazelnut Praliné und Intense Dark mit schokoladigenGeschmacksrichtungen zum Genießen verführt, gibt es mit dem LangneseSandwich und Super Twister neue Formate zu entdecken. Auch aktuelleErnährungstrends greift Langnese auf. So hält mit Cornetto Veganerstmals eine vegane und glutenfreie Sorte Einzug in das Sortiment.Ein anderes Highlight stellt Solero Bio Juicy Peach dar: DasFruchteis ist nicht nur glutenfrei und vegan, sondern auchbiozertifiziert.Bild- und Bewegtbildmaterial können Sie unter folgendem Linkherunterladen: http://ots.de/2wP60LÜber Langnese:Langnese gehört zur Unilever Deutschland GmbH und ist Marktführerim deutschen Speiseeismarkt (Nielsen Market Track, November 2017) -mit Erfolgsmarken wie Magnum, Cornetto, Solero, Nogger undCremissimo. Das Sortiment reicht von Impulseis und Multipackungenüber Desserteis bis zu Portioniereis, Gastronomieware und deminnovativen Softeis-System Cornetto Soft. Bereits seit 1935, als derHamburger Kaufmann Karl Seyferth das erste Eis am Stiel auf dendeutschen Markt gebracht hat, begeistert Langnese Eis-Fans inDeutschland.Weitere Informationen zu Langnese gibt es unter www.langnese.deund bei Facebook www.facebook.com/LangneseEisPressekontakt:Für Rückfragen:Nadja KleszczTelefon: +49 (0)40 3493 1164E-Mail: Mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: Langnese, übermittelt durch news aktuell