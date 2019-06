Hitzewelle erhöht Unfallgefahr am Arbeitsplatz

Berlin (ots) - +++ Arbeitgeber muss ab 26 Grad in Arbeitsräumenreagieren +++ Mobile Klimageräte können für Abkühlung sorgen +++Vorsicht bei KreislaufproblemenDie Hitzewelle mit Temperaturen von über 35 Grad Celsius ist fürviele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine starke Belastung. "Beigroßer Hitze sinken auf Dauer die Konzentrations- undLeistungsfähigkeit. Das führt zu einer erhöhten Unfallgefahr amArbeitsplatz", sagt André Siegl, Arbeitssicherheitsexperte beimTÜV-Verband (VdTÜV). "Arbeitgeber und Beschäftigte sollten imHochsommer Vorkehrungen treffen, um gesundheitliche Risiken zuvermeiden." Der TÜV-Verband gibt Hinweise, was Arbeitgeber undArbeitnehmer tun können.Arbeitsplatz vor Hitze schützenEin Recht auf klimatisierte Räume oder sogar Hitzefrei gibt es imdeutschen Arbeitsrecht nicht. "Arbeitgeber sind aber verpflichtet,die Mitarbeiter vor Gefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen. Dasgilt auch bei deutlich erhöhten Temperaturen", sagt Siegl. Dieentsprechenden Richt- und Grenzwerte sind in den "Technischen Regelnfür Arbeitsstätten" von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin enthalten. Liegt die Lufttemperatur in Arbeitsräumenüber 26 Grad, müssen Arbeitgeber geeignete Maßnahmen ergreifen, zumBeispiel durch Sonnenschutzvorrichtungen. "Innenraumtemperaturen über26 Grad sind in vielen Gebäuden im Hochsommer keine Seltenheit", sagtSiegl. "Arbeitgeber sollten daher frühzeitig an bauliche undgebäudetechnische Maßnahmen denken."Getränke, Kleiderordnung und Arbeiten in den kühlerenMorgenstundenErreicht die Raumtemperatur mehr als 30 Grad, muss der Arbeitgeberweitere technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmenergreifen. Erst bei Überschreiten der Lufttemperatur von 35 Gradgelten Arbeitsräume als nicht geeignet. "Der Arbeitgeber kann denMitarbeitern Getränke bereitstellen, die Kleiderordnung lockern oderhäufigere Pausen in kühleren Bereichen anbieten", erläutertTÜV-Experte Siegl. "Arbeitgeber sollten prüfen, ob bestimmte Arbeitenin den kühleren Morgenstunden oder von zu Hause erledigt werdenkönnen." Hilfreich für eine pragmatische Umsetzung sei es, wenn es inder Organisation Gleitzeitmodelle und Homeoffice-Regelungen für dieArbeitszeitgestaltung gibt. Nützlich gegen überhitzte Arbeitsräumesind darüber hinaus klare Anweisungen an die Belegschaft, am frühenMorgen zu lüften und den Sonnenschutz tagsüber geschlossen zu halten.Mobile Klimaanlagen können für Abkühlung sorgenSchnelle Abhilfe bei großer Hitze versprechen mobile Klimaanlagen,die auch ohne Fachkenntnisse installiert werden können. DieFunktionsweise dieser so genannten Monoblockgeräte ist einfach: WarmeRaumluft wird durch einen Abluftschlauch ins Freie befördert, indemer aus dem Fenster gehängt wird. Nachteil: Durch das geöffneteFenster gelangt wieder warme Luft in den Innenraum. Die Gerätearbeiten also wenig effizient und verbrauchen gleichzeitig vielEnergie. Zudem sind sie mit bis zu 64 Dezibel recht laut. Beim Kaufeines mobilen Geräts sollte auf das GS-Zeichen für GeprüfteSicherheit geachtet werden. Auf diese Weise können sich Käuferbeispielsweise vor überhitzenden Elementen, instabilen Konstruktionenoder schlecht isolierten Kabeln schützen. Allergiker sollten außerdemdarauf achten, dass ein Staubfilter im Gerät verbaut ist.Wirkungsvoller als die Monoblockanlagen sind Splitgeräte. Siebestehen aus einer Außen- und einer Inneneinheit. DerAbluftventilator befindet sich in der äußeren Einheit, daher sind dieGeräte in den Innenräumen kaum zu hören und deutlichenergieeffizienter. Splitgeräte sind allerdings teurer und dieInstallation muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.Klimaanlagen nicht zu kalt einstellen - unnötige Geräte abstellenVorhandene Klimaanlagen sollten nicht zu kalt eingestellt werden.Die Temperatur im Innenraum sollte nicht mehr als sechs GradUnterschied zur Außentemperatur betragen, um Erkältungen zuvermeiden. Erleichterung können auch Ventilatoren bringen. Allerdingssollten Arbeitnehmer bei Klimaanlagen und Ventilatoren auf denLuftzug achten, um Unterkühlungen oder einen steifen Nacken zuvermeiden. In Produktionsbetrieben können auch Luftduschen oderWasserschleier für Abkühlung sorgen. Nicht benötigte elektrischeGeräte sollten grundsätzlich ausgeschaltet werden, um Wärmequellen zureduzieren.Viel trinken - aber nicht zu kaltBei großer Hitze verliert der Körper Flüssigkeit, daher solltenMenschen in dieser Zeit viel trinken. Die Deutsche Gesellschaft fürErnährung empfiehlt Erwachsenen, bei normalen Temperaturen rund 1,5Liter täglich zu trinken. Ist es richtig heiß, kann aber auch 0,5 bis1 Liter zusätzlich pro Stunde notwendig sein. Zu kalte Getränke ambesten meiden, denn sie strengen den Körper an, die Flüssigkeit aufKörpertemperatur zu erwärmen. Sehr heiße Getränke und Nahrungsmittelmuss der Körper wiederum auf die eigene Betriebstemperaturherunterkühlen. Das kostet zusätzlich Energie. Um den Magen nicht zuüberfordern, ist es an heißen Tagen besser, mehrere kleinereMahlzeiten zu sich zu nehmen. Hilfreich ist auch frisches, gekühltesObst, verteilt über den Arbeitstag.Bei Kreislaufproblemen hilft kaltes WasserGroße Hitze führt zu einem sinkenden Blutdruck, da sich dieBlutgefäße weiten. Ähnliches passiert, wenn man zu wenig Flüssigkeitzu sich nimmt. Gerade in Kombination kann das an heißen Tagengefährlich werden. Schwindel, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit undÜbelkeit deuten auf Kreislaufprobleme hin. Dann hilft kaltes Wasseran den Handgelenken oder das Eintauchen der Unterarme in kaltesWasser. Noch etwas wirksamer ist ein kaltes Fußbad. Betroffenesollten sofort ausreichend Wasser trinken und dann die Beinehochlegen, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertrittdie politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüberPolitik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setztsich für technische Sicherheit bei Produkten, Anlagen undDienstleistungen durch unabhängige Prüfungen und qualifizierteWeiterbildung ein. Mit seinen Mitgliedern verfolgt der TÜV-Verbanddas Ziel, das hohe Niveau der technischen Sicherheit in unsererGesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Welt zuschaffen.In den Geschäftsbereichen Arbeitsschutz und Gesundheitssicherheitunterstützen die TÜV-Unternehmen andere Organisationen dabei, einesichere Arbeitsumgebung zu schaffen und Gesundheitsrisiken zuvermeiden.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 Berlinpresse@vdtuev.dewww.vdtuev.de | www.twitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell