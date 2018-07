Hitzewelle im Norden: Sondersendung im NDR Fernsehen / Termin: Donnerstag, 26. Juli, 20.15 Uhr

Hamburg (ots) - Temperaturen weit über 30 Grad, den ganzen TagSonne und kein Ende des heißen Wetters in Sicht: Norddeutschlandächzt unter einer Hitzewelle. Die Notaufnahmen in den Krankenhäusernhaben alle Hände voll zu tun, die Waldbrandgefahr steigt, es gibterste Hitzeschäden auf Straßen und dem Flughafen Hannover. In einer20-minütigen Sondersendung berichtet "NDR//Aktuell extra" amDonnerstag (26. Juli) ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen über die"Tropische Hitze im Norden" und die Folgen für Mensch und Tier.Außerdem gibt die Sendung einen Ausblick darauf, wie lange dieHitzewelle anhalten könnte, und zeigt auch, wie der Tourismus vomSupersommer profitiert. Moderatorin ist Susanne Stichler.Die beiden Ausgaben von "Länder, Menschen, Abenteuer" und alleweiteren nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell