Hitzewelle in Deutschland: Mit der Heizung die Wohnung kühlen (FOTO)

Holzminden (ots) -53 Prozent der Bundesbürger wissen nicht, dass im Sommer eineHeizung zur Kühlung von Räumen eingesetzt werden kann. Der Clou:Wärmepumpen-Heizanlagen arbeiten nach dem Prinzip eines Kühlschranksund lassen sich im Sommer auf Kühlung umschalten. Gleichzeitig wirdmit dieser Technologie Umweltenergie aus der Erde, dem Grundwasseroder der Luft nutzbar gemacht. Das ist nur 39 Prozent der Verbraucherbekannt. Dies sind Ergebnisse aus dem Stiebel EltronEnergie-Trendmonitor 2018, für den 1.000 Bundesbürgerbevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.Im Automobil hat sich die Klimaanlage schon seit Jahren alsGrundausstattung durchgesetzt. Und auch im Büro sind klimatisierteRäume auf dem Vormarsch: Mehr als die Hälfte der Büro- undVerwaltungsgebäude in Deutschland sind mit klassischen Kühl- oderKlimatisierungsvorrichtungen ausgestattet. In Wohngebäuden ist dasdagegen bisher die Ausnahme."In diesem Sommer hat Deutschland eine besonders lange Phase mitüberdurchschnittlichen Temperaturen und anschließend extremer Hitzeerlebt", sagt Dipl.-Ing. Henning Schulz, Haustechnikexperte beiStiebel Eltron. "Bei diesen ungewohnt hohen Temperaturen reichen dieherkömmlichen Kühlmethoden in den Wohnräumen - wie Durchlüften in denfrühen Morgenstunden und Abdunklung - häufig nicht mehr aus.Wärmepumpen-Heizungsanlagen können in Verbindung mit einerFußbodenheizung auch die Kühlung der Räume übernehmen. Jeder, dersich aktuell Gedanken über ein neues Heizsystem macht, sollte diesenZusatznutzen berücksichtigen."Kühlung großer Flächen möglichMit Wärmepumpen können Räume über die Flächenheizung gekühltwerden - dazu zirkuliert das "kalte" Heizungswasser in den Leitungender Fußböden und entzieht der Raumluft Wärme. "Im Vergleich mit einerklassischen Klimaanlage ist die Wärmepumpe nicht nur effizient - sieist sogar komfortabler, denn es gibt keine Zugluft und keineGeräuschentwicklung", sagt Henning Schulz.Wie kann ich mit einer Wärmepumpe kühlen?Mehr Infos gibt es hier:www.stiebel-eltron.de/waermepumpenkuehlungÜber Stiebel EltronStiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von510 Millionen Euro (vorläufiger Umsatz 2017) zu den führendenUnternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- undHaustechnik.Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt StiebelEltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klareLinie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortableHaustechnik. Mit über 3.100 Mitarbeitern weltweit setzt dasUnternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequentauf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovativeLösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltronproduziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, inEschwege sowie an drei weiteren Standorten im Ausland (Tianjin/China,Bangkok/Thailand, Poprad/Slowakei).Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell